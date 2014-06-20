“تصبح على خير” يجمع إليسا وتامر حسني في دويتو لأول مرة

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من المقرر أن يجمع مشروع فني لأول مرة بين النجمة اللبنانية إليسا والمطرب الشهير تامر حسني، حيث سيجمعهما أغنية مشتركة على شكل “دويتو”، وستكون من ضمن أغاني فيلمه الجديد، الذي يحمل عنوان “تصبح على خير”، ويتوقع أن تكون أغنية قوية وجميلة بالنظر إلى الموهبة الكبيرة والأداء الراقي الذي يتمتع به صوت هذين النجمين المهمين في الساحة الفنية العربية.

فقد التقى مؤخراً الفنان تامر حسني بالمطربة إليسا، حيث سافر إلى بيروت لمدة دامت نحو 72ساعة، واتفقا على تفاصيل هذا المشروع الفني الجديد، الذي من المنتظر أن يبدأ العمل به خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتضح أكثر عنوان الأغنية وكلماتها وطابعها، وهناك تساؤلات تدور في محيط النجمين عما إذا كانت الفنانة إليسا ستظهر خلال تأديتها لل”دويتو” في هذا الفيلم.. أم سوف يستمع المشاهد العربي لصوتها فقط..

يذكر أن النجمة اللبنانية إليسا قدمت أنجح وأعذب الأغاني للمسلسلات العربية وحققت فيها نجاحاً كبيراً..مثل غنائها لتتر مسلسل “لو”..

أما فيما يتعلق بتفاصيل الفيلم الجديد، الذي يحمل عنوان “تصبح على خير” والذي يتصدر مشاريع واهتمام الفنان النجم تامر حسني في الفترة الراهنة، فسوف يقاسمه البطولة كل من الفنانة نور ودرة، إلى جانب مي عمر وحورية فرغلي وأحمد زاهر، وكذلك العديد من الفنانين المصريين، ويشرف على عملية إخراجه محمد سامي، وينتجه وليد منصور، حيث يعد هذا الفيلم ثاني تجاربه الإنتاجية، بعد النجاح الكبير الذي حققه في فيلم “من 30 سنة”.

يذكر أن أحداث هذا العمل ذات طابع كوميدي بحت، حيث يتطرق إلى فكرة إيذاء المشاعر، من خلال تناول قصة ثلاث شباب يتعرضون لمواقف صعبة ومحرجة في نفس الوقت بسبب الاختلاف في أجسامهم.