كرش إليسا سبب هجومها على الصحفيين

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أيمن الرفاعي

البداية كانت الحفل الذي أحيته الفنانة إليسا في دبي وقد شاركها في هذا الحفل العديد من النجوم مثل ماجد المهندس و حاتم العراقي.

قدمت إليسا في هذا الحفل مجموعة من أروع أغانيها وخاصة أغنية ” سهرنا يا ليل”. والتي تفاعل معها الجمهور بشدة.

وبدلا من تقييم الفنانة من حيث فنها وصوتها العذب اتجهت العديد من الصحف بنقدها اللاذع لأمور فرعية وتافهة. حيث وجهت الأقلام للحديث عن بدانة النجمة إليسا بل وقام البعض على مواقع التواصل الإجتماعي برفع الفيديو الخاص بالحفل.

وفي هذا الفيديو ترتدي إليسا فستانا ضيقا مما ساعد على بروز بطنها ومن هنا ظهرت العديد من السخافات.

ففي الوقت الذي تهكم فيه البعض من ” كرش” إليسا ذهب البعض الآخر لأبعد من ذلك بكثير. حيث تم تداول إشاعة بأن الفنانة إليسا قد تزوجت في السر وأنها حامل.

في البداية التزمت المطربة بالصمت لكن يبدو أنها لم تتحمل فظاعة هذه الإدعاءات. حيث غردت باللغة الإنجليزية قائلة” بينما الصحافة الصفراء مشغولة بفبركة الأخبار عني، أنا في دبي استمتع بوقتي مع أصدقائي المفضلين”.

ويبدو أنها لم تشف غليلها بهذه التغريدة فألحقتها بأخرى قائلة” وصلتني شائعات كثيرة في الأيام الأخيرة، بعضها فاق قدرتي على التصور.

قالوا أنني تزوجت، وأنني أواجه مشكلات زوجية. حتى أن بعض الصحفيين الرخيصين قالوا أنني حامل”. واختتمت التغريدات قائلة ” أما بالنسبة للصحافة الرخيصة، لن أنظر إلى الأسفل للرد بعد اليوم، عار عليكم.”

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