شماتة إليسا في حريق أوبرا الكويت هل قصدت ذلك بالفعل؟!

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شن رواد التواصل الإجتماعي هجوما حادا على المطربة اللبنانية إليسا وذلك بسبب تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

التدوينة في الأساس كانت لأحد معجبيها حيث كان يعاتب فيها إدارة أوبرا الكويت على عدم استضافة إليسا بالمبنى الجديد.

قامت إليسا بإعادة نشر هذه التدوينة ومن ثم انهالت عليها العديد من الإنتقادات التي طالبتها بحذف التدوينة في الحال.

وتتحدث التدوينة عن حريق أوبرا الكويت، حيث تقول من الطبيعي أن يحدث ذلك لأن المسؤولين لم يستدعوا إليسا لمباركة المكان فهي وجه الخير كما تقول كلمات هذه التغريدة.

عندما طلب المتابعون من المطربة الشهيرة حذف التدوينة لأن الشماتة سلوك غير مرغوب لم تستجب وكل ما فعلته هو نوبة من الضحك الهستيري فقط والذي لا يتناسب مع الحدث الذي نحزن له جميعا.

فكيف لمطربة رأس مالها هو الجمهور أن تتصرف بهذه الطريقة غير اللائقة؟! سؤال كان يتردد على أذهاننا خلال كتابة هذه السطور وبالطبع يفكر فيه الجمهور في الوطن العربي كله.