الفنانة إليسا… ترفض اللقاء بالصحافة؟!

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ندى أيوب – بيروت

دعا المكتب الاعلامي لإدارة التسويق في شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وسائل الإعلام لإرسال مصوّريها من أجل تغطية ما سمّته لقاءً ودّياً مع الفنانةإليسا لتوقيع ألبومها الجديد “سهرنا يا ليل”، في الـ “Virgin Megastore” في وسط بيروت، جاء فيه حرفياً:

” نفيدكم علماً بأن الفنانة إليسا سوف تلتقي مع محبّيها يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016 عند الساعة السادسة مساء، لتوقيع ألبومها الجديد “سهرنل يا ليل”، وذلك في الـ “Virgin Megastore“- مبنى“Opera “في وسط بيروت.

أما ملاحظة المكتب الاعلامي التي سطرتها في آخر الدعوة فقد كانت باللون الأحمر، بقصد لفت المزيد من انتباه الاعلاميين، إلى أن اللقاء لن يكون معهم، بل مع معجبيها فقط، وعليهم إرسال مصوّريهم وليس مندوبين عنهم لتصوير الحدث!!!

وتضمنت الملاحظة ما يلي:

” هذا اللقاء لا يتضمن مؤتمراً صحافياً أو أية لقاءات صحافية جانبية، إنما هو لقاء ودّي فقط مع معجبيها، لذا الرجاء إرسال مصوّر من قِبَلكم لتغطية هذا الحدث”!

الأمر الذي أثار حفيظة بعض الاعلاميين الذين اعتبروا أن إليسا ترفض اللقاء بهم، وكان الحريّ بها وبالشركة المنتجة الافساح بالمجال أمام مندوبي وسائل الاعلام أيضاً لتغطية الحدث بأقلامهم، وليس عبر إرسال مصوّر يغطي الحدث بالصور فقط!!!

وكانت إليسا قد اطلقت أغنية “سهرنا يا ليل” من ألبومها الغنائي الجديد، من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيي وتوزيع يحيى يوسف، ونشرت الأغنية على صفحتها مع الكلمات، وفيديو مصوّر ظهرت فيه وكأنها في بيسين وهي تدور مستلقية عائمة… كما يضم الألبوم الجديد أغنية “يا ريت” التي اشتهرت كتيتر لمسلسل “يا ريت”، الذي قامت ببطولته الفنانة ماغي بو غصن والفنانين: مكسيم خليل، الكبيرة منى واصف، قيس الشيخ نجيب، باميلا الكك وآخرون…

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