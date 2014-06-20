إليسا تعلن توقفها عن الغناء!

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تعتبر ليلة رأس السنة الميلادية من أهم المواسم التي ينتظرها نجوم الطرب والغناء طوال العام. أما الفنانة إليسا فقد كان لها وجهة نظر أخرى، فقد رفضت جميع العروض التي انهالت عليها لإحياء هذه المناسبة التي ينتظرها الجمهور العربي للإلتقاء وجها لوجه بنجمه المفضل وذلك على الرغم من كثرة هذه العروض.

ولأول مرة منذ سنوات عديدة تغيب النجمة إليسا عن هذه الليلة حيث اعتادت على التواجد وخاصة أنها من نجوم الصف الأول بالوطن العربي.

وقد صرحت إليسا أنها قررت أن تقاطع الغناء لهذا العام ، وبدلا من ذلك قررت السفر إلى أوروبا وقضاء وقت ممتع مع بعض الأصدقاء.

من المعروف أن الفنانة إليسا بزغ نجمها خلال السنوات الماضية مما أهلها للحصول على العديد من الجوائز.

فقد حصلت على جائزة الموريكس دور لستة مرات إضافة إلى ثلاث جوائز عالمية كما باعت أكثر من 30 مليون نسخة من جميع ألبوماتها طوال مشوارها الفني وهو إرث لا يستهان به مما مكنها من حجز مقعدها وسط نجوم الصف الأول بعالمنا العربي.

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