إليسا تتلقى جائزة مميزة من “اليوتيوب” عشية عيد ميلادها

شارك

فضيلة بودريش

تلقت النجمة إليسا عدة هدايا بمناسبة اقتراب عيد ميلادها الذي يصادف يوم 27أكتوبر، أهمها الجائزة الذهبية المميزة والمتمثل في درع “اليوتيوب” العالمية، بعد أن قفز عدد المشتركين على قناتها الخاصة المليون شخص، وصارت بذلك أول فنانة عربية تحصل عن جدارة واستحقاق هذا الدرع الثمين.

وكانت قد شرعت الفنانة اللبنانية إليسا في الاحتفال بعيد ميلادها باكرا، حيث بدأت بتلقى الهدايا، من أصدقائها والمقربين منها وحتى عشاق فنها، رغم أن عيد ميلادها يصادف يوم27 أكتوبر، ونذكر من بين هذه الهدايا التي وصلتها، هدية صديقتها المصرية أنجيلا السيسي، وتمثلت في قالب حلوى مميز، يحمل مجسم صغير وضع عليه صورة وجه إليسا، وسارعت إليسا فور تلقيها هذه الهدية بتقديم شكرها وامتنانها الخالصين ل “أنجيلا” عبر صفحتها الخاصة على موقع تويتر معبرة بقولها: “..إنه أول قالب حلوى تلقيته بمناسبة عيد ميلادي من الصديقة أنجيلا السيسي من مصر..”، وسارع العديد من المعجبين وكذا عشاق فن إليسا، بإرسال صور تم إعدادها وتحضيرها على وجه الخصوص، للاحتفاء بعيد ميلاد فنانتهم النجمة، علما أنها لم تتردد في نشرها على صفحتها الخاصة على موقع تويتر، وتعكس مدى فرحتها بكل ما تلقته وكذا اهتمامها بجميع محبيها من الجمهور المتذوق.

لكن من أهم الهدايا التي وصلت إلى يد إليسا، عشية الاحتفاء بعيد ميلادها، نذكر هدية قيمة ومهمة، كونها جاءت من طرف إدارة شركة “يوتيوب” العالمية، عرفانا لرقي فنها وسرعة انتشاره، ومن أجل مقاسمتها فرحة المليون مشترك، التي حققتها بنجاح على قناتها الخاصة عبر “اليوتوب”، علما أنها تلقت جائزة ذهبية مميزة، وصارت بذلك تعتبر أول فنانة عربية تتلقى هذا الدرع الثمين، ولا شك أنه سوف يشجعها كثيرا لتحقيق المزيد من النجاحات.

شارك

Comments

comments