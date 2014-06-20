الشاي الأخضر سر نضارة بشرة المغنية البريطانية إيلي غولدينغ

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كشفت النجمة البريطانية “إيلي غولدينغ” أنها دائمة الحرص على نضارة بشرتها وصحتها عبر نهج حمية غذائية منتظمة، مشيرة في حديثها خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد على هامش افتتاحها للدورة الــ 16 من مهرجان موازين إيقاعات العالم، إلى أن النصيحة المثلى التي توجهها للنساء من أجل الحفاظ على بشرتهن هي شرب الماء والابتعاد عن اللحوم والإكثار من شرب الشاي الأخضر.

وكانت “غولدينغ” قد عبرت عن سعادتها بزيارتها الأولى للمغرب، حيث قدمت مساء حفلاً كبيراً على منصة “السويسي” الخاصة بالأغاني الغربية، استقطبت خلاله جمهوراً عريضاً نظراً لشعبيتها الكبيرة وسط جيل الشباب خاصة من عشاق موسيقى “الإلكترو بوب.”