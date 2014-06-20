إيمان العاصي و طارق صبري يحضران لعقد قرانهما

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يبدو أنه موسم الارتباطات الزوجية بين الفنانين،فبعد زواج حسن الرداد وإيمي سمير غانم، أعلن فجأة عقد قران الفنانان عمرو يوسف وكندة علوش، وها هي وسائل الإعلام تلتقط الخبر الأحدث وهو ارتباط الفنانة إيمان العاصي مع الممثل طارق صبري، على خلفية تواجدهما سويا في حفل زواج “بسنت” إبنة الممثل أحمد صيام، وفسرت هذا التواجد مع بعضهما على أنها إشارة منهما على خطبتهما، وتمهيدا للإعلان عن ارتباطهما الرسمي، وكان هذا الخبر قد انتشر بسرعة، وتم تداوله من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وما يؤكد صحة الخبر وعدم إدراجه ضمن الشائعات، أن هذا الثنائي لزم الصمت ولم يعلق على الخبر، بل أن العديد من الفنانات أشعلن مواقع التواصل الاجتماعي، لتقديم التهاني للخطيبين من أجل مقاسمتهما فرحة هذا الحدث السعيد، ونذكر من بين ما نشر تعليق وصورة من الممثلة داليا مصطفى، للثنائي برفقة بعضهما البعض على حسابها، عبر موقع تبادل الصور Instagram، وأرفقته بتعليق يتضمن التهاني القلبية: “..ألف ألف مبروك.. إيمان العاصي حبيبتي.. ربنا يوفقكم يا رب..”.

من جهتها الفنانة روجينا لم تفوت بدورها الفرصة، ونشرت صورة تجمع كل من إيمان وطارق، عبر حسابها على موقع تبادل الصور Instagram ، وكتبت مهنئة بعبارة لطيفة: “..ألف مليون مبرووووووووووووك يا إيمان أنت وطارق ربنا يسعدكما..”

يذكر أنه في الوقت الراهن، يعرض للممثلة الشابة إيمان العاصي، مسلسل “السبع بنات” وتشاركها البطولة كل من علا غانم وريم البارودي و فريال يوسف و دنيا المصري و ميريهان حسين وتارا عماد، علما أنه أخرج هذا العمل الفني محمد النقلي.

بينما تقمص خطيبها الممثل طارق صبري العديد من الأدوار نذكر من بينها مسلسل “الشك” و”دلع بنات” و”ولي العهد” و”7 أرواح” و”الكيف”والعديد من الأعمال الأخرى

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