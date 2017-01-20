الإشاعات تتهم عائلة طارق صبري وراء فسخ خطوبته من إيمان العاصي

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يبدو أن الإنفصال قد وقع فعلاً بين الفنانة المصرية إيمان العاصي وخطيبها الفنان طارق صبري، دون تسريب دوافع هذا الانفصال، بعد أن اقترب موعد الزواج، وقام المقربين من إيمان العاصي بتأكيد هذا الخبر غير السار، كما أن جميع المؤشرات توحي بانتهاء العلاقة بينهما، خاصة بعد احتفال العاصي بعيد ميلاد ابنتها “ريتاج”، من دون حضور طارق صبري.

فعدم ظهور الخطيبين السابقين الممثلة إيمان العاصي وطارق صبري مع بعضهما البعض، لفت الانتباه مما جعل محيطهما يكشف عن خبر الانفصال بشكل واضح، وجاء ذلك بعد أسابيع من إعلان خطوبتهما، التي كانت مع نهاية السنة الماضية، حيث سبق أن كشفت إيمان العاصي عن ارتباطها بطارق صبري، عندما ظهرا جنباً إلى جنب في حفل زفاف نجلة الفنان أحمد صيام، لكن في الآونة الأخيرة لم يتم مشاهدة الفنانة إيمان العاصي في الفترة الأخيرة مع خطيبها طارق، في المناسبات، ولا حتى على صعيد نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار فيضاً من التساؤلات، وجاء احتفال العاصي بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة من زوجها رجل الأعمال السابق من دون خطيبها طارق، ليثبت صحة ما يتردد على مستوى وسائل الإعلام، وبالإضافة إلى كل ذلك لم يحتفل صبري بعيد ميلاد إيمان، رغم أنه من المفروض أقرب الناس إليها في هذه المناسبة الحميمية جداً ولم يتواجد كذلك معها في حفل زفاف كندة علوش وعمرو يوسف، ولم يحتفلا سويا في عيد الحب بالنظر إلى رمزية هذا اليوم في حياة المحبين على وجه الخصوص.

يذكر أن الممثلة إيمان العاصي ارتبطت في السابق من رجل الأعمال “نبيل سمير زانوسي” عام 2010، وكانت قد أكدت خبر اعتزالها للفن عام 2011 و عادت إلى الفن بعد فترة وانفصلت عن زوجها أبو ابنتها ريتاج، علماً أنها اقتحمت عالم الفن بالصدفة عندما شاهد صورتها المخرج خالد بهجت في إحدى المجلات النسوية، ورشحها لقيام بدور في مسلسل “أمس لا يموت” مع الفنانة رغدة ورياض الخولي، من جهته طارق صبري خريج كلية الهندسة وعمل في المجال الإعلامي قبل أن يمتهن التمثيل ويدرس بالموازاة مع ذلك في معهد الفنون المسرحية، ومما روج مباشرة عقب إعلان خطوبته على إيمان، أن أسرته ترفض هذا الارتباط كون العروس سبق لها الزواج وتنتمي إلى الوسط الفني.. فهل عائلة طارق صبري وراء فسخ خطوبته على إيمان العاصي؟