شهر عسل النجمان حسن الرداد وإيمي في إسبانيا

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فضيلة بودريش

وقع اختيار آخر عروسين في الوسط الفني المصري، على إسبانيا ليقضيا فيها شهر العسل، وكان الممثل المصري حسن الرداد قد تزوج من إيمي سمير غانم نهاية الأسبوع، ونظما حفل عرسهما بالغردقة وبالضبط في الجونة كما روج في السابق وتسرب هذا الخبر في البداية من طرف المدعوين أي من أصدقاء الممثلين، علما أن الحفل الكبير حضره عدة نجوم من الوسط الفني والإعلامي.

من المقرر أن يطير الفنان حسن الرداد برفقة زوجته إيمي سمير غانم إلى إسبانيا ليقضيا شهر العسل، عقب احتفالهما بزواجهما في حفل زفاف وصفه الإعلاميون بالكبير، على اعتبار أنه حظي بحضور مشاهير الوسط الفني والإعلامي نذكر من بينهم عمرو يوسف ودرة وميرهان حسين والإعلامية منى الشاذلي وعمر الليثي وبوسي ودينا ومها أحمد وهشام ماجد وشيكو وماجد المصري والقائمة مازالت طويلة.

الجدير بالإشارة فإنه كان كل من الفنان عمرو يوسف والممثلة القديرة بوسي قد رقصا في هذا العرس معبرين عن مقاسمتهما لفرحة العروسين، واغتنم الرداد الفرصة ليرقص بدوره بحماس مع أصدقائه تارة وتارة أخرى مع زوجته إيمي على وقع العديد من الأغاني من بينها أغنية الليثي، وقامت دنيا سمير غانم بزف شقيقتها إيمي للرداد في أجواء مفعمة بالفرحة تعلوها الزغاريد والأغاني الجميلة الراقصة.

يذكر أن حفل الزفاف أقيم كما كان متوقعا يوم الجمعة 4نوفمبر على شاطئ البحر بفندق موفنبيك الجونة، واستمر إلى غاية الساعات الأولى من صباح يوم السبت، بينما عقد القران كان قد تم، قبل الزفاف بثلاثة أيام فقط، في منزل عائلة العروس إيمي سمير غانم، وحضره المقربون من العائلتين بعيدا عن أنظار الإعلام، وحضر من جهة عائلة الرداد والدته وكذلك شقيقته.

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