مفاجآتهم لا تنتهي..أين الرداد وإيمي في العمرة أم بإسبانيا؟

شارك

فضيلة بودريش

عود الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم الجمهور والإعلام بمفاجئاتهم العديدة، خاصة بعد نجاحهما في إخفاء قصة الحب، التي توجت مؤخرا بالزواج داخل الوسط الفني المصري، ولم يتعرف أحد على الحدث السار، إلا قبل أيام قليلة من حفل الزفاف، أو بالأحرى بعد توزيع دعوات حفل العرس على الأقارب والأصدقاء، فهل هذه المرة غير الثنائي وجهتهما واستبدلا شهر العسل المقرر بإسبانيا إلى أداء مناسك العمرة، أم الخبر ليس له أي أساس من الصحة؟ ..على خلفية تداول صورة توضح أنهما يعيشان أجواء الاعتمار أو الحج..وهما يرتديان ملابس الإحرام.

أشعلت صورة للزوجين حسن الرداد وإيمي سمير غانم مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت العديد من علامات الاستفهام، من بينها حقيقة أداء مناسك العمرة من عدمها؟..لكن مواقع إعلامية فندت الخبر، وأكدت بالموازاة مع ذلك أنها ملتقطة قبل الزواج وكان ذلك أثناء أدائهما فريضة الحج مع أسرة إيمي سمير غانم.

وتتردد أخبار مؤكدة تجزم أن إيمي سمير غانم وحسن الرداد يقضيان في الوقت الراهن شهر العسل في اسبانيا، ومن المقرر أن يعودان بعد انتهاء تجهيز شقة الزوجية، على اعتبار أنه لم ينته بعد من تحضيرها بشكل تام.

الجدير بالإشارة فإن إيمي سمير غانم وحسن الرداد احتفلا بزفافهما مساء الجمعة من يوم 4 نوفمبر الجاري، على شاطئ البحر بفندق موفنبيك الجونة، بينما عقد قرانهما تم يوم الثلاثاء 1 نوفمبر الجاري في سرية تامة وبعيدا عن أعين الإعلام، في منزل عائلة سمير غانم، حيث حضره المقربين من العروسين، نذكر من بينهم والدة وشقيقة حسن الرداد وكذا أقارب من اسرة إيمي، وعقد قرانهما الشيخ رمضان عبد المعز.

شارك

Comments

comments