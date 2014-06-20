عاصرت الحرب العالمية الأولى والثانية…….. وفاة أكبر معمرة بالعالم عن عمر يناهز 118 سنة

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نقلت العديد من المصادر الاعلامية خبر وفاة السيدة إيما مورانو أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز118 عاماً. ويرجع تاريخ ميلاد مورانو إلى 29 نوفمبر عام 1899 بمقاطعة بيدمونت الايطالية.

وتم إعلان مورانو رسمياً كآخر شخص حي ولد في القرن التاسع عشر، معني ذلك أنه بعد وفاتها لا يوجد على الكرة الأرضية شخص حي ولد في القرن التاسع عشر.

وتحملت مورانو ظروفاً قاسية في حياتها، حيث فقدت ابنها الوحيد وعاصرت الحرب العالمية الأولى والثانية كما توالت عليها 90 حكومة إيطالية أيضاً.

وقبل وفاتها أفادت إيما مورانو أن سبب تمتعها بصحة جيدة وعمر مديد هو عامل الوراثة أولاً واتباع نظام غذائي يتميز بالقسوة ثانياً.

وعن النظام الغذائي ذكرت مورانو أنها على مدار 90 عاماً كانت تتناول ثلاث بيضات في اليوم، منهم بيضتان تتناولهما في صورة نيئة.

واتبعت مورانو هذه الحمية بعد إصابتها بمرض الأنيميا عقب الحرب العالمية الأولى مباشرة، كما قللت الكمية بعد ذلك لتصل إلى بيضتان فقط ولكنها أضافت رقائق البسكويت.

وأكد طبيبها لوكالة فرانس بريس أن هذا النظام كانت تتبعه مورانو ونادراً ما كانت تتناول الخضروات والفواكه، فقد كانت تأكل بيضتان نيئتان في الصباح وتقلي الثالثة عند الظهيرة ثم تتناول قطعة دجاج على وجبة العشاء. وقعت مورانو في حب شاب ولكنه قتل خلال الحرب العالمية الأولى، تزوجت لمرة واحدة ولكن كان زواجها متعباً فقررت الانفصال لا سيما بعد موت ابنها الوحيد. وبحسب مجموعة أبحاث علم الشيخوخة العالمي ومقرها الولايات المتحدة فإن أكبر معمر في العالم الآن هو فيوليت براغون من جاميكا والذي ولد في مارس عام1900 أي بعد ولادة مورانو بسنة واحدة فقط، حيث يبلغ عمره حاليا 117 عاماً.