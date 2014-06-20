إيما تومسون تكشف رفضها لقاء الرئيس ترامب

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كشفت الممثلة البريطانية إيما تومسون خلال برنامج في التلفزيون السويدي عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب لقائها والتعرف عليها قبل عدة سنوات، لكنها رفضت ذلك.

وقالت تومسون أن الواقعة حدثت وهي تصور فيلم (بريماري كلورز) عام 1998 في كاليفورنيا وبينما كانت تنهي إجراءات طلاقها من الممثل كينيث برانا، حيث دق جرس الهاتف بموقع تصوير الفيلم، ورفعت سماعة الهاتف لأسمع صوتاً يقول: مرحبا أنا دونالد ترامب… أجبت “حقا”؟ كيف يمكنني مساعدتك؟ فقال: نعم.. أتساءل فقط إذا كان بإمكاني استضافتك في أحد أبراج ترامب. إنها مريحة حقاً.”.

وأضافت تومسون قائلة: ارتبكت خصوصاً أني لم ألتق أو أتحدث مطلقاً مع ترامب وتساءلت عن السبب، ومضت تومسون (57 عاماً) في رواية ما حدث وتذكرت أن ترامب قال “حسناً أعتقد أننا سننسجم كثيراً… ربما نتناول العشاء معاً يوماً ما”، وقالت: “لم أعرف ماذا أفعل فقط قلت له إنني سأعاود الاتصال.”

وأكدت تومسون على أنها لم تتصل به ولم تلتق به قط بعد ذلك، وفقاً لرواية تومسون فإن المكالمة حدثت وقت انفصال ترامب عن زوجته الثانية مارلا مابلز، وتزوج ترامب من ميلانيا زوجته الثالثة والحالية عام 2005.

الجدير بالذكر أن البيت الأبيض لم يعلق على رواية تومسون