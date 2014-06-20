كاشفة إصابة معظمهن بمرض فقدان الشهية……إيما تومسون غاضبة من الضغط على الممثلات لإنقاص وزنهن

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عارضت الممثلة إيما تومسون بشدة ما وصفته بالضغط الذي يمارس على الفنانات في هوليوود، حتى يقلصوا من وزنهم ويظهروا بجسد نحيف، كاشفة في سياق متصل عن المرض الذي أصاب الممثلات فوق سن ال30عاماً، مبدية ضيقها الشديد من طلب المنتجين وإلحاح المخرجين على الممثلات من أجل الرضوخ تخفيض أوزانهم والظهور بمقاييس مثالية.

وذكرت النجمة العالمية “إيما تومسون” خلال حوار لها مع برنامج “Skavlan السويدي”، خبر انتقالها للإقامة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، كونها أحست بزيادة في وزنها وذهبت هذه النجمة إلى أبعد من ذلك عندما قالت: “..إنه مكان غريب، لم أتمكن من العيش في هذه الأجواء..”.

واستطردت في نفس المقام تقول: “.. لا أبالغ إذا قلت أن مرض فقدان الشهية، يسيطر على الممثلات اللائي يتجاوزن سنهن ال 30 عاماً، على اعتبار أنهن لا يتناولن أي طعام..”، واستدلت على ذلك بحادثة كانت حاضرة فيها، حيث كانت إلى جانب إحدى الممثلات المتميزات في فيلم يحمل عنوان” Brideshead Revisited “، وفجأة تقدم منها أحد المنتجين وطلب من هذه الممثلة أن تنحف أكثر.

عند ذلك لم تتمالك النجمة إيما نفسها وهددته إن ألح عليها بطلبه، سوف تنسحب من تأدية دورها في هذا الفيلم تضامناً مع زميلتها.

ولمن لا يعرف هذه الممثلة فإنها صوت قوي مناصر لقضايا المرأة، وتطالب باستماتة بحق تطابق أجور الممثلين والممثلات في هوليوود، ومازالت تتأسف على معاناة عارضات الأزياء بسبب إجبارهن على تقليل وزنهن، وانتقدت عدم التزام دور الأزياء الفرنسية بالوعود التي أطلقوها من أجل إلغاء مقاس صفر من الملابس.