“الجميلة والوحش” يتوجان إيما واتسون بجائزة أفضل ممثلة

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واصلت الفنانة العالمية الشابة إيما واتسون تألقها، حيث سطع نجمها عالياً عندما تم اختيارها “كأحسن ممثلة” عن دورها الذي أدته في فيلم يحمل عنوان “Beauty and the Beast”، وجاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الإم تي في MTV Awards 2017، وبدت سعيدة بالجائزة المميزة التي أضافتها إلى رصيدها الفني الثري بالنجاحات.

أكدت الممثلة العالمية إيما واتسون التي تبلغ من العمر 27 ربيعاً مرة أخرى من خلال هذا التتويج الرفيع، بأنه ينتظرها مستقبل كبير ومرشحة لأن تقدم الكثير بعد وتتألق أكثر بعد ان اقتنصت إحدى أهم الجوائز، والمتمثلة في لقب أحسن ممثلة خلال حفل توزيع جوائز “الإم تي في” MTV Awards 2017، كونها أبدعت في تقمص الدور الذي أسند إليها في فيلم “Beauty and the Beast”، وكتب عن هذا الخبر وتفاصيله موقع “إنترتيمنت تونايت”، حيث تناول جانباً عن مشهد التتويج، على اعتبار أن الممثلة “إيجا كايت ديلون” قامت شخصياً بتقديم الجائزة ل “إيما واتسون”،وكانت قد سلمتها نصب تذكاري على شكل علبة فوشار ضخمة، ولم تخف الفنانة المتوجة واتسون بأن قيمة الجائزة ثمينة بالنسبة إليها و تعني لها الكثير.

والمتتبع لإطلالة الممثلة الشابة في هذا الحفل، فإنه يتفق على تميزها علماً أن إيما فضلت انتقاء ما ترتديه من أزياء حفلات الديسكو، كونها ظهرت مرتدية فستان أسود اللون لكن مكشوف عند منطقة الكتفين، بينما انسدلت عليه قطعة مزينة بالمعادن الفضية، وتناسق كثيراً مع خيار حذاء بكعب عالي أسود اللون، وجنحت إلى تسريحة الكعكة الخلفية وتزينت بالماكياج الهادئ لكنه جذاب ولا يخلو من سحر خاص.