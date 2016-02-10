الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يخطف قلوب فتيات أوروبا على”الفيس بوك”

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تمكنت صورتين للرئيس الفرنسي الجديد الشاب إيمانويل ماكرون، من إلهاب مواقع التواصل الاجتماعي ومن خطف قلوب الفتيات، ليس في فرنسا وحدها بل في أوروبا بوجه عام، وجاء ذلك عقب إقدام جامعة “باري نانتير” بنشر صورتين قديمتين ونادرتين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، وتعود الصورتان إلى نحو 19سنة مضت أي عندما كان الرئيس الوسيم في عمر ال20 ربيعاً وطالباً في قسم الفلسفة، كل ذلك جعل الفتيات يلهبن الموقع بالإعجاب والتعليق الذي تضمن التغزل بجمال ووسامة “ماكرون”.

بدت جامعة “باري نانتير” فخورة بالرئيس الجديد لفرنسا الذي كان طالباً في مقاعدها، وتلقى تعليمه الأكاديمي داخل قاعاتها، واستدلت على ذلك بنشر صور الرئيس عندما كان طالباً وفي عمر ال20عاماً على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وحظيت الصورة باهتمام عدد كبير من الجنس اللطيف في أوروبا، حيث أمطروه بالإعجاب وتم تناقلها بشكل مكثف، ومن أهم ما نشر من تعليقات غزل وإعجاب نذكر: ” لقد فهمنا سر وقوع بريجيت في حبه” في إشارة منهم إلى زوجته.. ومن التعليقات كذلك نقتطف: “..أعتقد أنني كنت سأرافقه لو كان زميلي..”. “..لو كنت زميلته لأحببته دون شك..”..”.. ماكرون رجل وسيم جداً”

من جهتها أرفقت الجامعة التي درس بها الرئيس الفرنسي الجديد الصورتين بتعليق لا يخلو من الفخر والتقدير، كون الرئيس الفرنسي الجديد كان أحد خريجيها.. حيث كتبت تقول “..هل تعلمون أن إيمانويل ماكرون ..رئيس الجمهورية الفرنسية كان يتابع دارسته في جامعة باري نانتير”في الفلسفة..”؟.

إذاً كما تمكن ماكرون الرئيس الشاب من خطف عقول الناخبين وإقناعهم ببرنامجه خلال الانتخابات الفرنسية الماضية.. خطف قلوب الفتيات بوسامته.. ويوصف بأنه رئيس يتمتع بالكفاءة والوسامة..