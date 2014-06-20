الفائزون والمتألقون في مسابقة الإيمي 2016

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أيمن الرفاعي

أسدل الستار على المسابقة الأمريكية للمسلسلات والبرامج التلفزيونية ” الإيمي” في نسختها ال68. وقد شهدت هذه المسابقة تألق العديد من المشاهير على السجادة الحمراء كما أعلنت النتائج وتم تتويج الفائزين بالجوائز بالحفل الختامي والذي أقيم بالأمس الأحد 18 سبتمبر 2016. مجلة اليقظة رصدت النجوم الذين تألقوا وكذلك الفائزون بهذه الجوائز لهذا العام وهم كالتالي:

الفائزون

حصل المسلسل الشهير ” لعبة العروش” على جائزة أفضل مسلسل درامي وتم ترشيحه للحصول على 23 جائزة. واقتنص مسلسل ” فييب” جائزة المسلسل الكوميدي الأفضل في حين كانت جائزة أفضل مسلسل قصير من نصيب ” الشعب ضد أوسيه سيمسون” بطولة النجم العالمي جون ترافولتا. وأعلنت اللجنة المنظمة عن فوز النجم رامي مالك وهو ممثل أمريكي من أصل مصري على جائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي وذلك عن دوره في ” مستر روبوت” وهي نفس الجائزة التي حصلت عليها الممثلة تاتيانا ماسلاني عن دورها في مسلسل ” أورفن بلاك”. جائزة أفضل فيلم تلفزيوني جاءت من نصيب ” شيرلوك والعروسة البغيضة” . وحصد برنامج ” ذا فويس” جائزة أفضل برنامج مسابقات الواقع. من جانب آخر حصل مسلسل” كي أند بيل” على جائزة أفضل مسلسل متنوع الموضوعات في حين حصل مسلسل ” لاست وييك تونايت ويز جون أوليفر” على جائزة أفضل نقاش واقعي متنوع. أقيم الحفل في مدينة لوس أنجلوس على مسرح مايكروسوفت وكان مقدم البرامج الأمريكي الشهير جيمي كيميل هو عراب حفل الختام.

المتألقون

من ناحية أخرى رصدت أعين النقاد وكاميرات المصورين للنجوم الأكثر تألقا على السجادة الحمراء في هذا الحدث السنوي الشهير. بحسب موقع “إيلي” فقد جاءت النجمة تاراجي بيندا هينسون الأكثر تألقا على السجادة الحمراء بفستان أصفر ملفت للأنظار وجاءت بعدها النجمة ميلي بوبي براون ثم بريانكا تشوبرا وبعدها تراسي إليس روس ثم كيري واشنطن وميشيل دوكري و أخيرا إيميليا كلارك.

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