انطلاق القمة العالمية العاشرة لطاقة المستقبل في أبوظبي

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يترقّب قطاع الطاقة العالمي إزاحة الستار غداً الإثنين عن فعاليات الدورة العاشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، والذي سيقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ويُنتظر أن يكون الحدث الأكبر في المنطقة.

فقد استطاعت القمة العالمية التي تستضيفها شركة مصدر ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن تدفع عجلات تطور الأعمال في قطاع الطاقة من أجل الاستدامة، فيما رسّخت نفسها منصةً عالميةً بارزة تعمل على تحويل أهداف الطاقة المتجددة إلى فرص تجارية.

وتقام القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017 تحت شعار “الحفاظ على الإجماع بشأن الطاقة النظيفة، وتمكين لاعبين جدد في القطاع”، لتشكل ملتقىً يجمع في العاصمة الإماراتية أبرز موردي التقنيات العالميين والوفود الحكومية والمستثمرين وقادة الفكر.

ويتوقع المنظمون أن يشارك في الحدث نحو 880 جهة عارضة من 40 بلداً و 38,000 مشارك من 175 بلداً، ما يمثل زيادة ملحوظة في أرقام المشاركة للعام 2016، الذي شهدت دورته مشاركة 600 جهة عارضة و32,000 مشارك. وتشكّل أرقام المشاركة المتوقعة للعام العاشر من عمر القمة نحو ثلاثة أضعاف مثيلاتها التي سُجّلت في دورتها الأولى العام 2008.

وعشيّة افتتاح القمّة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، العاملة في مجال الطاقة المتجددة، إن مصدر ظلّت على مدى العقد الماضي حافزاً لاعتماد الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأضاف: “ساعدت مصدر من خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل على بناء منبر يحظى باحترام دولي واسع للمساهمة في نشر المعرفة والخبرة وتوجيه الاستثمارات اللازمة لجعل اعتماد الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة حقيقة تجارية تبدو اليوم ماثلة بوضوح أمام المنطقة وما حولها”.

وبدأت بلدان عدة في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا بالظهور على الساحة الدولية كبلدان بارزة في تنفيذ خطط الطاقة المتجددة. ومن المقرر أن تعرض القمة العالمية لطاقة المستقبل مجموعة غير مسبوقة من الفرص القابلة للتمويل في سوق تشهد نمواً مطرداً.