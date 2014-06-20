استمتعي بوقتك دون أن تنفقي أموالاً

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يعوق المال بعض الناس، الذين يرغبون بالتنزّه في أي مكان، ومع ارتفاع الأسعار فالبعض يخشى صرف كثير من المال، وقد تكون النتيجة واحدة وهو عدم الاستمتاع، لكن هناك مجموعة من الاقتراحات، والتي تساعد الجميع على الاستمتاع بأوقاتهم في الهواء الطلق، الخالي من التلوث، والذي ينعش الرئة بالنقاء من ناحية، ويساعد في قضاء وقت ممتع دون إنفاق أي أموال من ناحية أخرى.

قومي بالتنزّه في أي حديقة في الهواء الطلق، للاستمتاع برياضة المشي، مع استنشاق هواء نقي ومنعش، ويمكنك مرافقة حيوانك الأليف المفضل مثل الكلب، وقد تستمتعين بالجري ورائه، وتقضين وقتاً سعيداً.

يشكّل التصوير الفوتوغرافي متعة في حد ذاته للكثيرين من هواة التقاط الصور، كما تزيد متعته أثناء التنزّه في الهواء الطلق، فإذا كنت من هواة التصوير سوف تبدعين أكثر وتلتقطين صوراً أكثر حيوية بين أحضان الطبيعة.

يمكن زيارة إحدى المكتبات، واستعارة كتاب مسلٍ، أو رواية مثيرة، والاطلاع عليهما أثناء التنزّه في الهواء الطلق، سوف يدخل هذا الأمر كثير من السعادة إلى قلبك، عند تخييلك لقصتك بين روح الطبيعة.

ممارسة اليوغا مناسبة جداً، وممتعة جداً، في هذه النزهة، ننصح الجميع بتجربتها.

متابعة مشهد غروب الشمس قبل الانتهاء من النزهة، جرّبوا رؤية هذا المشهد، وتعرّفوا على تأثيرها الرائع على حالتكم النفسية، ولاتنسوا شكر الخالق على سحر الطبيعة.

قومي بزيارة بعض الأماكن القريبة من منزلك، والتي لم تقومي برؤيتها من قبل.

يمكنك أيضاً قضاء وقت ممتع أثناء لعب الكرة الطائرة على الشاطىء مع بعض الأصدقاء.