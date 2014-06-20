حفلاً ضخماً يحيه إنريكي إغليسياس في دبي

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سيحي النجم والمطرب العالمي إنريكي إغليسياس، الذي ينحدر من أسبانيا، السهرة الأخيرة من مهرجان طيران الإمارات لموسيقى الجاز، المقرر تنظيمه في الفترة الممتدة من 22 إلى غاية 24 فبراير المقبل، على خشبة مسرح مدينة دبي للإعلام، ويعتبر إنريكي المطرب الأكثر تتويجا للجوائز في العالم، على اعتبار أنه صار بحوزته ما لا يقل 27 جائزة بيلبورد للموسيقى اللاتينية، من أصل 105 جائزة منحت للمتميزين في عالم الموسيقى.

إنه المطرب والملحن وكاتب الكلمات الأسباني إنريكي إغليسياس، يصنف على رأس قائمة المطربين، الذين بحوزتهم أكبر عدد من التسجيلات في تاريخ الموسيقى العالمية،حيث تمكن من تسويق عن ما لا يقل عن 130 مليون نسخة من ألبوماته حول العالم،بعد أن أطلق 10 ألبومات أصلية، إلى جانب ألبومين جمع فيهما أروع أغانيه من الألبومات السابقة.

كان هذا النجم العالمي قد حقق نجاحا باهرا بأغنية “بايلندو”،بل فجر من خلالها رقما قياسياً،بعد أن تصدرت قائمة أحسن الأغاني اللاتينية،لمدة 42أسبوعا وهي مدة زمنية طويلة في عالم الطرب، كما استقطبت هذه الأغنية أكثر من 1مليار مشاهد على موقع “يوتيوب”.

توج هذا الفنان الشامل كما يوصف، بمختلف الجوائز العالمية، أي في رصيده جائزة لأحسن تسجيل موسيقي، وصاحب أعلى نسب المبيعات، وجائزة عن كتابة الأغاني الناجحة وما إلى غير ذلك.

وتمكن الفنان العالمي إنريكي إغليسياس منذ عام 2011، من تنظيم العشرات من الحفلات عبر جميع قارات العالم، حيث استقطبت حفلاته الملايين من المشاهدين،وبالموازاة مع ذلك استحقت جولته الفنية لألبوم “إيفوريا”، الريادة مرتين في قائمة “بيلبورد”، لأحسن جولة فنية على الإطلاق.

والحفل المقبل الذي سيحيه إنريكي في دبي سيكون على مسرح مهرجان طيران الإمارات لموسيقى الجاز، علما أنه يمكن اقتناء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني www.ticketmaster.ae

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