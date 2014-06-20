“انتي عانس” إعلان يثير غضب النساء في مصر

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أينما اتجهت بشوارع القاهرة وكذلك بقية المحافظات المصرية سيلفت انتباهك هذا الإعلان. فقد انتشرت بكثافة شديدة لوحات ثبتتها احدى الشركات للترويج لنوع جديد من زيت الطعام، لكن الغريب في الموضوع هو الربط بين زيت الطعام ومشكلة العنوسة.

حيث نشاهد على اللوحة فتاة حزينة ومنكسرة وفوقها مكتوب عبارة “أنتي عانس!؟” وتحتها كلمات عبارة “احكي لينا رأيك” وتم اطلاق هاشتاج “انتي عانس” وخلف الفتاة تم رسم زجاجة زيت طعام واسم المنتج.

لم يفهم الجمهور العلاقة بين زيت الطعام وبين الإعلان الذي يطلب من كل فتاة لم توفق في الزواج أن تحكي تجربتها من خلال الهاشتاج.

حالة من السخط العارم أصابت الشارع المصري وخاصة النساء بسبب هذه الحملة الإعلانية التي وصفت بأبشع الألفاظ، فهناك من اتهم أصحاب الفكرة بأنهم أرادوا من هذا الإعلان أن يجذب أكبر عدد من المتابعين فقط.

وهناك من اتهم الفكرة بالحماقة كالشخص الذي أراد الشهرة فقتل نفسه في ميدان عام، كل ذلك إضافة إلى التعليقات التي عبرت عن غضبها من مجرد استخدام لفظ “عانس”.

تحدث صاحب الشركة لينفي عن نفسه كل الإتهامات التي وجهت إليه، فقد أكد الرجل انه لم يقصد الاهانة للفتاة التي تأخرت بالزواج، بل على النقيض من ذلك فالهدف هو التنبيه بعدم استخدام الكلمات الجارحة ومنها كلمة “عانس”.

بدورها تصدت جمعيات حقوق المرأة لهذه المشكلة التي كانت حديث الشارع المصري على مدار اليومين الماضيين.

وصرحت المحامية عزة سليمان رئيس هيئة قضايا المرأة بأن أصحاب الفكرة يشبهون بمن أراد أن يتهرب من الضرائب فقام ببناء مسجد أو مستشفى بمعنى أصح أنه “جه يكحلها عماها”.

كما أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن مصطلح “عانس” يشجع على البغض والكراهية ويحط من قيمة المرأة.

وتعهد رئيس جهاز حماية المستهلك باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لملاحقة أصحاب الفكرة.