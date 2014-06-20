نجاة النجم أركان “القبطان علي” من أزمة قلبية

شارك

تعرض النجم التركي أركان بتككيا الشهير في الوطن العربي باسم”القبطان علي”، إلى أزمة قلبية بسبب معاناته من ضيق في التنفس، وتم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى، حيث تلقى الإسعافات الأولية حتى تماثل إلى الشفاء من هذه الوعكة الصحية تدريجياً.

لقد حقق القبطان علي أو أركان، شهرة ونجاحاً كبيرين من خلال أدواره الجادة في العديد من المسلسلات التركية، في تركيا وخارجها خاصة في الوطن العربي

لقد تلقى النجم التركي أركان العلاج في المستشفى على إثر تعرضه لأزمة قلبية ودامت مدة العلاج ثلاثة أيام في المستشفى، ولم يسمح له بالعودة إلى منزله، إلا بعدما تأكد الأطباء من استقرار حالته الصحية.

وكان جمهور أركان قد شاهده في آخر أعماله، المتمثلة في مسلسل “حطام”، وقاسمته البطولة في هذا العمل الفني في موسمه الأول النجمة التركية نورجول يشيلجاي، لكنها انسحبت من المسلسل عقب نشوب خلافات حادة بينها وبين الممثل أركان وتطورت إلى تحريك شكوى قضائية على مستوى المحاكم ، اتهمت فيها نورجول زميلها الممثل أركان بالتحرش.

وحول حياة ومسار النجم التركي “أركان بتككيا”، فإنه خريج جامعة الأناضول الكائنة بمدينة “اسكيشهير”عام 1993، وتخصص في قسم المسرح في الكونسرفتوار الدولي، اشتغل في بداية حياته في المسرح الدولي في مدينة “ديار بكر” لمدة 12 عاماً، أما إنطلاقته في العمل التلفزيوني فجاءت في برنامج ترفيهي من النوع الكاميرا الخفية في عام 1994، وفي عام 1998 ظهر في أول مسلسل تلفزيوني يحمل عنوان “الأيام الجميلة”.

تزوج الممثل أركان عام 2003 من المهندسة ديدام دورسون، وأنجب منها ابنهما “جيم جانو”، أما بخصوص الأعمال الفنية التي حققت له شهرة واسعة، نذكر مسلسل “الزهرة البيضاء” عام 2005 ومسلسل “العاصفة الصامتة” في 2007 ومسلسل خريف الحب في سنة 2008.