“عصابة مرعوب” يقودها سمير القلاف في محطات الإذاعة الخليجية

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حسين الصيدلي

تواصل أسرة المسلسل الإذاعي الجديد ” عصابة مرعوب ” تسجيل حلقاته الكوميدية المقرر لها أن تبث قريباً عبر أثير العديد من محطات الإذاعة الخليجية والعمل من إنتاج شركة اندبندنس للإنتاج الفني والمسرحي، تأليف سامي مهاوش، وورشة كتابة فريق عمل شركة اندبندنس، مدير الفرقة خالد شاهر، ومساعد المخرج جاسم العازمي، وتولى الإخراج حسن رئيسي، وقام بالإشراف العام بندر طلال السعيد.

ويضم هذا العمل نخبة من النجوم المحليين، حيث يشهد عودة شخصية مرعوب مجدداً بعد سنوات من غيابها فقد سبق وأن جسدها الفنان القدير سمير القلاف في مسلسل الأقدار، لتعود للظهور من جديد في مسلسل عصابة مرعوب الإذاعي، وذلك بعد أن يتزوج من نبوية وينجب منها ثلاثة أطفال وهم بالترتيب: طايش، زقرتي، صرقوع، كما يقوم بالإشراف على تربية أبناء بيت الجيران وهم شابين وبنت يأتون بالترتيب التالي: عبسي، لينا، عمروس، ويقوم مرعوب من خلال الأسرتين بتشكيل عصابة تقع في الكثير من المشاكل مع ممثل القانون المحقق كونان حيث سيتابع المستمعين يوميات هذه العصابة من خلال أحداث المسلسل.

وتأتي شخصيات العمل على النحو التالي مرعوب الفنان سمير القلاف، نبوية الفنان سلطان الفرج، طايش الفنان عبدالله بهمن، زقرتي الفنان أحمد إيراج، صرقوع الفنان أحمد التمار، عبسي الفنان سامي مهاوش، لينا الإعلامية إيمان نجم، عمروس الفنان محمد الفيلكاوي، المحقق كونان الفنان فيصل الزامل.

ومن المقرر ان يبث العمل عبر اثير قناة روتانا FMفي يناير 2016 وقناة اهل القصيد باليوتيوب ، ومجموعة من القنوات الاذاعية الأخرى التي سيكشف عنها المشرف العام على المسلسل بندر طلال السعيد لاحقا .

ويشهد المسلسل مجموعة من المواقف الكوميدية المميزة والتي تأتي نتاج تصادم شخصياته لاسيما وان كل منها يحمل طابع مختلف وما بين مواقف كوميدية رشيقة المحتوى وسريعة الاحداث نتابع الصدام بين عائلة مرعوب واسرة عبسي حيث يسعى كلا منهما للإيقاع بالآخر ونتابع من خلال مواقف كوميدية مكتوبة بأسلوب السهل الممتنع لمن ستكون الغلبة ، وقد استغرق كتابة العمل ثلاثة اشهر بينما جرت البروفات على مدار أيام في مسرح الخليج العربي وحاليا يسجل ابطال المسلسل الحلقات .

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