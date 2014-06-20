دبي التجارية تكرم الفائزين بجائزة التميز في الخدمات الإلكترونية

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كرمت دبي التجارية، النافذة الموحدة للتجارة والخدمات اللوجستية في دبي والتابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، الفائزين بالدورة التاسعة من “جائزة التميُّز في الخدمات الإلكترونية” (ESEA)، والتي تمنحها دبي التجارية سنوياً للمتعاملين عبر بوابتها الإلكترونية تقديراً لجهودهم في تعزيز التحول الإلكتروني في التجارة والأعمال اللوجستية في دبي.

وشهد الحفل الذي أقيم تحت رعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي تكريم الفائزين بالجائزة ومنحهم درع التميز، حيث فازت شركة بن عابد للنقل البري العام بجائزة الخدمات الذكية في خدمات “أم توكن” (M-Token) بينما حلت بالمركز الثاني في نفس الفئة شركة عالم المحيطات للشحن والتخليص، وكانت جائزة الخدمات الذكية في خدمات المناطق الحرة من نصيب مجموعة نافكو، بينما فازت شركة ديل مونتي فودز بالمركز الثاني.

وفازت أيضاً شركة تخليص لخدمات الشحن بجائزة الخدمات الذكية في خدمات التخليص الجمركي بينما حلت شركة مهتا للتجارة في المركز الثاني.

وتم منح جائزة الخدمات الذكية في خدمات الدفع لمؤسسة التعاون للتخليص والشحن، وجاءت شركة موساكو للشحن والتخليص في المرتبة الثانية ، وفي فئة أفضل مشروع مبتكر للعام في مجال التجارة والخدمات اللوجستية تبوأت شركة دامكو المركز الأول، وقد فازت الطالبة مي الباز من جامعة ولونغونغ الاسترالية في دبي عن فئة أفضل فكرة مبتكرة.

كما تم تقديم جائزتين لفئة المصدرين في إطار شراكة دبي التجارية الاستراتيجية مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الإقتصادية بدبي، وهما “جائزة المصدر الجديد للعام” والتي حصلت عليها شركة ماي دبي وجاءت شركة دلتا فودز للصناعات في المركز الثاني، بينما حازت الشركة الوطنية لصناعات مكافحة الحريق “نافكو” على “جائزة المصدر المبتكر للعام” وحل في المركز الثاني شركة فالكون باك للصناعات.