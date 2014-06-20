أشهر الزيوت العطرية وأهم فوائدها (1 من 2)

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لطالما كانت الدهون العطرية تضفي الاسترخاء والرائحة المنعشة على أجسادنا وفي المكان ولكن دورها لم يكن يوما يقتصر على ذلك فقد أثبتت وجودها من خلال خصائصها العلاجية أيضاً. إليكم أشهر تلك الدهون العطرية والأكثر استخداماً في العالم :

دهن خشب الأرز

هذا الدهن العطري يعطي رائعة دافئة ومريحة للغرفة، ومن خلال خواصه المطهرة فإنه مفيد للنزلة أو التهاب القناة التنفسية المصحوب بإفرازات مفرطة، كما أنه يمكن أن يخفف أوجاع العضلات، ويقوي البشرة، ويفيد في التصدي للسيلولايت، وجيد للبشرة الدهنية والمختلطة وحب الشباب.

دهن الكاموميل أو البابونج

وهو مضاد للالتهاب ومضاد حيوي ومهدئ قوي يهدئ الأعصاب ومفيد لحالات الأرق واضطرابات الحيض وهياج البشرة.

دهن الأترجّيّة

دهن عطري يستخرج من نبات عشب الليمون، منشط وطارد للبعوض ولا يجب استعمال دهون الموالح كدهن الأترجية على الجلد قبل أخذ حمام شمس.

دهن خشب السرو

مفيد للتدليك خصوصا حيث يتواجد السيلولايت؛ لأنه ينشط الدورة الدموية ويساعد في مقاومة احتباس السوائل كما أنه مفيد للتوتر.

دهن الأوكالبتوس

وهو مضاد حيوي ومطهر ومضاد للالتهاب، ويستخدم على نطاق واسع لعلاج برد الرأس؛ كما يستخدم لتخفيف الروماتيزم والتهاب المفاصل.

دهن نبات الغرنوقي

مفيد للاستخدام في التدليك وعلاج السيلولايت لخصائصه في تصريف السوائل، أيضا لهذا الدهن رائحة زهرية منعشة تذهب الاكتئاب ومن ثم يمكن رؤية فائدة ذلك لو أضفناه لمياه الاستحمام بالمغطس في ساعات الصباح الشتوية الباردة. المعالجون بالدهون العطرية يستخدمون دهن نبات الغرنوقي على نطاق واسع لعلاج المتاعب الهرمونية ومشاكل الحيض كما أنه يخفف متاعب الإكزيما والصدفية.

دهن الياسمين

هذا الدهن منشط وموفر للطاقة؛ وهو علاج عطري رائع في مياه المغطس والتدليك، كما أنه مفيد بشكل خاص للبشرة الحساسة.

دهن العرعر

مطهر ومحرر للسوائل، ويستخدمه المعالجون بالدهون العطرية لعلاج المتاعب الهرمونية والهضمية والبولية، كما يستخدم الدهن نفسه لتخفيف أوجاع المفاصل وفي التدليك لعلاج السيلولايت.

دهن اللافندر

دهن مهدئ يعالج نوبات الصداع والأرق والأوجاع والآلام، ومفيد لتدليك الوجه ومطهر ومضاد حيوي للفيروسات والفطريات ويعرف عنه قدرته على شفاء الجروح.

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