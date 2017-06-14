زيوت عطرية خاصة تعتني بلحية الرجل وتمنحه طلة النجوم

شارك

لحيتك لها دور كبير في تعزيز جاذبيتك وثقتك بنفسك، إذ تلفت الأنظار وتأسر القلوب وتلعب دوراً بارزاً في منحك الطلّة المميزة والأنيقة التي تريدها دائماً.

ورغم أن معظم الرجال لا يعتقدون أنهم في حاجة إلى العناية بلحاهم أو اقتناء مستحضرات خاصة بها، ننصحك أن تعتني بلحيتك تماماً كما تهتم بشعرك باقتناء زيوت اللحية التي تأتي بتركيبة غنية بالمكونات الملطفة والفيتامينات المغذية التي تليّن الشعيرات وتغذيها وتحافظ على نعومتها وتمنع جفافها وهشاشتها وتطايرها، وتعمل أيضاً على تلطيف البشرة تحتها وتقويتها لتسهيل الحلاقة مستقبلاً والحصول على جاذبية النجوم دائماً.

اللحى والنجوم

ولأن للحية أثرها المميز على الطلّة، فقد اعتمدها عدد كبير من النجوم خلال ظهورهم على السجادة الحمراء أو من خلال الشاشة الكبيرة كالنجوم: وائل كفوري وأحمد فهمي وحسن الشافعي وجوزيف عطية وغيرهم.

وحتى تصل إلى جاذبية هؤلاء النجوم عليك التعرّف على كيفية استعمال الزيوت الخاصة باللحية:

يُستحسن أن تستخدم هذه الزيوت فور تنظيف بشرتك صباحاً حيث تكون بصيلات الشعر ومسامات البشرة مفتوحة مما يسهل دخول مكوناتها إلى العمق للاستفادة القصوى من فوائدها. ضع بضع نقاط على يديك وافركها بكفيك ثم دلّك بها لحيتك باتجاه نمو الشعر، أما إذا كانت لحيتك طويلة فننصحك بأن تستعين بالمشط ذي الأسنان العريضة لتمشيطها والتأكّد من وصول المكونات المركّزة إلى كل الشعيرات والبشرة من أجل ترطيبها جيداً.

ترطيب البشرة والشعيرات بالزيوت

يجب أن تعتني دائماً ببشرتك من خلال تنظيفها وترطيبها، خصوصاً إذا كنت تعيش في مناطق مناخها جاف، وكذلك الأمر بالنسبة إلى لحيتك، لذا ننصحك بالاستعانة بزيوت اللحية التي تعمل على ترطيب البشرة وتنعيم شعيرات اللحية وتمنع تطايرها والتي في امكانك استخدامها كمستحضر لتصفيف اللحية ومنحها مظهراً لامعاً وأنيقاً.

أريج الزيوت

بالإضافة إلى ترطيب البشرة وتلطيف شعيرات اللحية، تغلّف هذه الزيوت الشعيرات برائحة جذابة إذ يأتي معظمها برائحة أجمل العطور الرجالية.