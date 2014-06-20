الزيوت العطرية لا تحسن مزاجك فقط

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هند شديد

لا تقتصر فائدة الزيوت العطرية على الرائحة الزكية التي تنشرها في ارجاء المكان بل ان تلك الزيوت الرائعة تعد مستودعا مليئا بالعلاجات للعديد من المشاكل الصحية فهذه الزيوت العطرية وما يطلق عليها “الأروماثيرابي” أحد طرق الطب البديل القديمة سنتعرف على دورها في تحسين المزاج والصحة لكن قبل كل ذلك لابد من التاكد من جودة الزيت العطري عند الشراء وسلامته عند الاستخدام على الجسم بشكل مباشر.

استخدامات عديدة للزيوت العطرية:

إضافة رائحة لمنتجات الجمال الطبيعية

من أسهل استخدامات الزيوت العطرية هو إعطاء رائحة منعشة لمنتجات جمالك الطبيعية التي تصنعينها في المنزل

معطر للجو

املئي بخاخة صغيرة بكمية من الماء، واضيفي كمية قليلة من زيت الورد أو اللافندر وقومي برشها على المفروشات والأثاث.

علاج للحبوب والبثور

زيت شجرة الشاي المعروف بخصائصة المضادة للبكتيريا، يمكن استخدامه كعلاج رائع للبثور وحب الشباب، عن طريق وضع قطرات منه على قطعة صغيرة من القطن ثم غطي بها البثور واتركيها طوال الليل.

الصداع

يمكن علاجه باستخدام زيت النعناع، كما يمكن استخدامه لعلاج العديد من المشاكل الأخرى مثل الغثيان، الدوار، البرد والشد العضلي، فقط قومي بخلط كمية من زيت النعناع مع زيت اللوز، واحتفظي بهم لتدليك الجبهة والرقبة لعلاج الصداع.

الأرق

حيث يعمل كلاً من زيت الكاموميل “البابونج” وزيت اللافندر كمهدئ ومزيل للأرق، يمكنك الاختيار بين استنشاقه أو التدلك به وكذلك يمكنك إضافتهم لماء الحمام.

للنشاط والحيوية

إذا شعرت بالخمول، لا داعي للجوء إلى القهوة، فهناك بعض الزيوت العطرية، التي تعمل على تنبيه الحواس بشكل رائع، لتساعدك على التنبيه واليقظة مثل زيت النعناع، زيت البرتقال وزيت الروزماري.

التهابات المثانه

يمكن للزيوت العطرية معالجة التهابات المثانة والجهاز البولي، بإضافة قطرات من زيت اللافندر وزيت الروزماري إلى حمام من الماء الساخن، واجلسي فيه لمدة عشر دقائق، ثم انتقلي إلى الماء البارد وكرري العملية 3 مرات، قومي بعمل ذلك مرتين أسبوعياً، وهذه الطريقة جيدة للوقاية من الالتهابات وليس لعلاج المثانة فحسب.

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