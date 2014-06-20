إيفا لونغوريا تبهر جمهور مهرجان كان بفستان للمصممين اللبنانيين قزي وأسطا

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ظهرت النجمة العالمية إيفا لونغوريا بفستان من توقيع قزي وأسطا في حفل Global Gift Gala في كان، فرنسا الذي أُقيم في قصر المهرجانات، شارع “لاكروازيت” وحضره نخبة من الشخصيات العالمية.

فقد تألقت إيفا لونغوريا بفستان رائع مكشوف الكتفين باللون الأبيض تزينه تطريزات كلاسيكية باللون الفضي ومرصعة باللؤلؤ.

يذكر أنَّ دار قزي وأسطا هي ثمرة جهود المصممين جورج قزي وأسعد أسطا اللذين التحقا بمعهد إيسمود بيروت في العام 2004. وقد حاز قزي جائزة رئيس لجنة التحكيم، السيد إيلي صعب، بينما فاز أسطا بجائزة لجنة التحكيم. وبعد تخرجهما وحصولهما على هاتين الجائزتين، انضما إلى دار إيلي صعب كمصممين مساعدين.

وبعد 18 شهراً من التدريب، قررا إنشاء دار قزي وأسطا في بيروت، لبنان. وتتميز الدار بتصاميها القائمة على أفكار متجددة كلاسيكية في جوهرها.

ومنذ العام 2009 تحقق دار قزي وأسطا تقدماً ونمواً مستقراً وتثبت نفسها كاسم متميز بين دور “الهوت كوتور” في لبنان والخارج، وقد أطلت بتصاميم تحمل توقيع هذه الدار شخصيات شهيرة عديدة في فعاليات مختلفة حول العالم.