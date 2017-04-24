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غزا شعرها في عمر ال18…….حيل النجمة إيفا لونغوريا للتخلص من الشيب

أبريل ٢٤ ,٢٠١٧

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Eva Longoria hair

من أسوء ما يمكن أن تواجهه المرأة يتمثل في ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة، وأحياناً قبل عمر ال20ربيعاً، رغم أن موضة الشعر في الوقت الحالي تتمثل في الظهور بالشعر الرمادي، فإذا كنت تعانين من شبح الشيب تعرفي على الحلول التي ابتكرتها الفنانة العالمية إيفا لونغوريا، التي واجهت بدورها مشكلة الشيب في عمر المراهقة، ولم يمنعها ذلك من معانقة الشهرة والتألق عالمياً..

عملت النجمة إيفا لونغوريا بالرغم من مواجهتها لمشكلة ظهور الشعر الأبيض، كنجمة لأهم مستحضرات صبغات الشعر، التي تطرحها شركة لوريا العالمية من باريس، والسر في كل ذلك يعود إلى جمال وكثافة شعرها، ومن لا يعرف الفنانة فإنها صمدت وحرصت دوماً على الظهور في أبهى حلة، حتى وإن كلفها ذلك التردد على صالونات التجميل مرة كل نصف شهر، لإخفاء الجذور البيضاء قبل أن تكتشف بعض الحيل التي ساعدتها على تأخير مواعيد الصبغ لفترة أطول..
استعانت إيفا بالماسكرا لصبغ الجذور باللون البني، ثم تقوم بتسريح شعرها فتخفي بذلك خصلات الشيب.

انتبهت الفنانة إيفا إلى فعالية ظلال العيون في صبغ شعرها والتخلص من دهون الشعر بطريقة يمكن القول أنه مذهلة، وتنصح الفتيات عدم الإفراط في وضع صبغات الشعر من أجل التنويع في الإطلالة، على اعتبار أن المواد الكيميائية التي تحتويها الصبغات تعجل بتلاشي اللون الطبيعي للشعر.

وكان والدها قد ابتكر لها بعد ذلك مستحضراً خاصاً، حتى تخفي من خلاله الشعر الأبيض، الذي غزا فروة رأسها، علماً أن الشيب المبكر أسبابه وراثية أكثر منها مكتسبة أو بسبب عوامل طارئة.

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