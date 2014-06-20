سر جمال وأنوثة النجمة “إيفا مانديز”

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كل ما من شأنه أن يمنحك سحراً وجاذبية أنت في حاجة إليه لتثبتي بالفعل أنك صاحبة الإطلالة المميزة، وهناك العديد من الحيل المدهشة والأفكار الجديدة في عمل الماكياج، التي تجعلك دوماً متألقة وفاتنة، ومن هذه الحيل انتقينا لك أسلوب النجمة الحسناء “إيفا مانديز” في وضع الماكياج، فهي دائماً ما توصف بالأنوثة والسحر والجمال الأخاذ. إليك أحد أسرار جمالها.

تحرص النجمة إيفا على خلط كريم الأساس مع البلاش البرونزي اللامع وتثبيته مباشرة على وجنتيها، بدلاً من مزجه بالمرطب، فتبدو الوجنتين ساطعتين

أو تقوم بإضافة القليل من كريم الترطيب على البودرة البرونزية ذات تركيبة البودرة، وتمزجهما مع بعضهما البعض.حيث يتحول البرونزر من البودرة إلى شكل الكريم، وهذا من شأنه أن يمنح قوام البودرة تماسكاً ويدوم لفترة أطول بكثير من الطريقة التقليدية.

تستغني إيفا عن فرشاة أحمر الخدود وتستخدم أصابعها بعد تمريغهما في مزيج بودرة البرونز والكريم المرطب وتنشرها على وجهها.

يذكر أن “إيفا مانديز” ممثلة أمريكية تبلغ من العمر 42عاما، ولدت في ميامي وتنحدر من أصول كوبية، انتقلت للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية بعد طلاق والدتها، اقتحمت عالم التمثيل بأدوار صغيرة في نهاية عقد التسعينات، وتمكنت من لفت الأنظار عام2001 عندما وقفت أمام دنزل واشنطن في فيلم “يوم التدريب”، وسطعت نجوميتها بشكل جلي، ومن هنا بدأت شهرتها الحقيقية لتصبح نجمة عالمية متألقة.