تمارين هامة لتحسين جلوسك ومشيك

شارك

عليك أن تعلم أن وضع جسمك في الجلوس والوقوف والمشي لا يؤثر فقط على صحتك بل على سائر جوانب حياتك، يقول الخبراء أنك عندما تكون سليماً في جلوسك ووقوفك ومشيك فهذا يزيد من ثقتك بنفسك ويجعلك قادراً على مواجهة التحديات المعيشية والوظيفية، بعكس من يعانون انحناءاً أو تقوساً في الجسم فهؤلاء يؤثر عليهم هذا الأمر سلباً في نظرتهم لأنفسهم ونظرة الغير لهم. إذن كيف نجلس ونقف ونمشي جيداً وما هي الفوائد التي تعود علينا من ذلك

سلبيات وضع الجسم الخاطئ

– سوء وضع الجسم يجعل من الصعب علينا التنفس بعمق ويؤثر سلباً في إمدادات الأكسجين والقدرة على التفكير.

– توصلت الأبحاث إلى أن وضع الجسم غير الطبيعي يجعل المرء بحاجة إلى طاقة أكبر بنسبة 60 إلى70 ٪، وهذا المجهود الزائد يصيبنا بالتعب ويزيد احتمالات الإصابة بالإكتئاب والمرض.

– وضع الجسم السيئ غير السليم سبب واضح لمتاعب أسفل الظهر وآلام الكتف والعنق، وربما يكون أيضاً من الأسباب الرئيسية لتباطؤ الهضم ونوبات الصداع الشديدة

– طلتك يمكن أن تتأثر سلباً بسوء وضع جسمك، لأن ذلك يجعلك أكبر من سنك الطبيعي بكثير.

*خطوات مهمة لتحسين وضع الجسم

1 – اجلس مرتاحاً

خاصة أمام الكمبيوتر، لئلا يؤدي إلى مشاكل لا حصر لها.

2 – حرك كتفيك

قف وقدماك متباعدتان قليلاً عن بعضهما البعض، ولف كتفيك للخلف ثلاث أو أربع مرات، بحيث يصلان إلى الأذنين ثم للخلف والأسفل، وأخيراً نحو الجبهة مع ثني الكوعين لاسترخاء العضلات والتخلص من أي توتر.

وفي اللفة الأخيرة خذ عصا مكنسة أو عصا عادية، واجعلها تنزلق خلال كوعيك وراء ظهرك، واجعلها تستقر مع انحناء الكوعين لبضع دقائق. هذا من شأنه أن يصحح فورياً وضع الجسم وضبط العضلات وتخفيف الضغط عن منطقة أسفل الظهر، مارس هذا التمرين يومياً لمدة 15 إلى 30 دقيقة.

3 – انظر للأمام

معظم الناس يقضون كثيراً من الوقت في النظر لأسفل ولو كانت العينان مركزتين على الأرض، يميل الرأس للف للأمام ويتداعى الصدر ويبدأ العمود الفقري في التقوس. لذلك ينصح الخبراء بالحرص دائماً على النظر للأمام ورفع الصدر من على عظمة الصدر والتأكد من أن الرأس متزن فوق أعلى العنق لإطالة الجسم ودعم مستويات الطاقة.

4 – تظاهر بأنك دمية

يوصيك الخبراء بأن تتخيل نفسك كدمية بضبط وضع الرأس والصدر وترك حرية حركة لباقي أجزاء الجسم.