أشهر وأغلى خواتم ارتباط المشاهير والنجمات

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محمد ناجي

قد يكون خاتم خطبة كاثرين ميدلتون دوقة كامبريدج الأشهر على الإطلاق في التاريخ، هذا الخاتم المصنوع من الياقوت الأزرق والألماس تم تقدير قيمته خلال العامين الماضيين بثلاثمائة ألف جنيه استرليني أي ما يعادل عشرة أضعاف القيمة التي كان قد تم شراؤه بها منذ 35 عاماً.

الخاتم الذي كان يخص في البداية أميرة ويلز الراحلة ديانا والدة دوق كامبريدج وزوج كيت ميدلتون الأمير ويليام كان قد اشتراه الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا ووالد الأمير ويليام عام 1981 بمبلغ 28 ألف جنيه استرليني.

وهو خاتم خطبة كيت نفسه وقد جاء على قمة قائمة أعدها خبير الماس فاشي دومينجيز تظهر كيف زادت قيمة أشهر 20 خاتم خطبة على الإطلاق منذ شرائها. اليكم القائمة

أغلى الخواتم

خاتم ألماس سوليتير يخص الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا جاء في المركز الثاني وزادت قيمته منذ شرائه في العام 1947 من 28 ألف جنيه استرليني إلى مائة ألف جنيه عند وضع القائمة.

تقرير عن أغلى 5 خواتم خطبة ارتدتها نجمات هوليوود أو أي من النساء الشهيرات فى السنوات الأخيرة أوضح أنّ خاتم خطبة النجمة بيونسيه نوليس من المغنى جاي زد، الذى قدمه لها عام 2008 وبلغت قيمته وقتها 4,7 ملايين دولار أميركي، وصلت قيمته عند إعداد التقرير إلى 9,7 ملايين دولار، ووزنه 24 قيراطا.

نجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشيان، جاء خاتم خطبتها من المغني كاني وست، الذي أصبح زوجها وأبا طفليها نورث وسانت حالياً، جاء فى المرتبة الثانية لأغلى خواتم الزفاف، ووصل سعره عند إعداد التقرير أيضاً إلى 8 ملايين دولار.

يليه في المركز الثالث خاتم خطبة النجمة جنيفر أنيستون ووزنه 8 قراريط، ووصل سعره إلى 3,9 ملايين دولار.

أما خاتم خطبة النجمين أنجلينا جولي وبراد بيت اللذين قررا الانفصال عن بعضهما البعض بالطلاق مؤخراً فوصل سعره إلى 1,6 ملايين دولار.

النجم الأميركي جورج كلوني اشترى لخطيبته أمل علم الدين خاتم خطبة بقيمة 750 ألف دولار أميركي.

خواتم ارتباط شهيرة وثمينة أخرى

باريس هيلتون (4,7 ملايين دولار)

النجمة ماريا كاري (2,5 مليون دولار)

ميلانيا ترمب (2 مليون دولار)

كيم كارديشيان من ارتباطها قبل الأخير (2 مليون دولار)

جنيفر لوبيز (1,2 مليون دولار)

كاثرين زيتا جونز (مليون دولار)

هيلاري دف (مليون دولار)

إيفا لونجوريا (800 ألف دولار)

دينيز ريتشاردز (500 ألف دولار)

هايدي كلوم (150 ألف دولار)

كاري أندروود (150 ألف دولار)

بريتني سبيرز (100 ألف دولار)

كيت هيدسون (200 ألف دولار)

ريز ويذرسبون (250 ألف دولار)

جنيفر جارنر (500 ألف دولار)

كلويه كارديشيان (850 ألف دولار)

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