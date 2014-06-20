الجزر لا يكفي لصحة النظر .. أطعمة تعزز صحة العين

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تعزز الأطعمة الجسم بما يحتاجه من فيتامينات وغيرها، ولعلنا نلاحظ أن أغلب الناس تتناول عدد من الأطعمة المختلفة لصالح تعزيز بعض أجزاء الجسم كالشعر والأظافر، لكننا في كثير من الأحيان لا نولي اهتماما لنظام غذائي من أجل صحة أعيننا، إذا كنت تعتقد أن تناول الجزر من شأنه أن يكفيك، فأنت لا تدرك القيم الغذائية الأخرى الموجودة في عدد من الأطعمة والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة العينين واليك قائمة بها….. سمك السلمون: الغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، كما يحتوي على أوميغا 3S الضروري لصحة شبكية العين والتي تحمي العين من الضمور البقعي بنسبة 37٪.

الحليب قليل الدسم: يحتوي على نسبة عالية من فيتامين (د)، والذي يساعد أيضا في منع ظهور الضمور البقعي بنسبة 40٪.

البروكلي: واحد من أهم الأطعمة الغنية بفيتامين C الضروري لعمل الخلايا العصبية في العين، وحماية شبكية العين كذلك.

الكرنب الأخضر: يحتوي على الكاروتينات لوتين وزياكسانثين، وهما يساعدن على حماية العينين ضد الضوء والأشعة الفوق البنفسجية من الوصول إلى العينين.

المحار: يعتبر من أكبر مصادر الزنك، وهو معدن وجد في عدة دراسات مدى مساعدته الحفاظ على صحة العينين و وقايتها من ضعف النظر والعمى.