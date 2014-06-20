تكنيك خاص لرسم العيون لتبقى جذابة وساحرة

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دبي- ريم حنبظاظة

تقول أخصائية التجميل السعودية العنود يماني، ان الحصول على نظرة عيون جذابة ساحرة ليس بالامر السهل فهذا يتطلب من المراة ان تعرف التكنيك الذي عليها اتباعه حتى تبرز جمال عينيها واختيار المكياج الملائم لهما اليك اسرار الحصول على اطلالة ساحرة لعينيك من الاخصائية العنود.

يجب ان نعرف إن اختيار الرموش الصناعية المناسبة لرسمة العين، وكيفية وضعها، هو ما يميز جمال ماكياج العيون، كما يساعد رسم الحاجبان بنسبه ٥٠٪ في إظهار جمال الوجه، إضافة إلى دمج الكحل بطريقه ساحره وطبيعيه، هو ما يعطي العين نظرة جذابة.

يجب أن لا يغيب عنا اختيار الألوان والرسم المناسب لكل عمر، فهو أمر ضروري جدا وأساسي، ولا ننسى أن من اهم اسباب عدم ثبات “الايلاينر” أو كحل العين هو دهنية البشرة ، لذلك يجب التعامل من البداية باحترافية، للسيطرة على افراز الدهون المسببه لذوبان الكحل، حتى لا نخسر كل الخطوات التالية.

يقضل استخدام “برايمر” خاص للسيطرة على افراز الدهون، وأساس خاص مع الباودر المضغوط، قبل وضع الكحل، ثم نبدأ في رسم “الايلاينر” ويفضل استخدام منتج مضاد للماء.

وهناك طريقة اخرى لثبات الكحل، وهي دمجه بلون “ايشادو”، أو ظلال العين، حتى نمنع سيلانه في منطقة تحت العين.

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