طريقة تشقير الحواجب وصبغها بالمنزل

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زينب سعد

بعض السيدات يعجزن عن الذهاب إلى مراكز التجميل بسبب ضيق الوقت أو المبالغ الباهظة التي تنفق هناك، ويلجأن إلى تشقير الحواجب بأنفسهن في المنزل. هنا أقدم لكِ عزيزتي المرأة أفضل الطرق وكيفية اختيار لون الصبغة فكوني معنا..

أولا: اختيار لون صبغة الحواجب

عند الإقبال على صبغ الحواجب أو تشقيرها يراعى اختيار لون صبغة أو مشقّر الحواجب بدرجة أغمق بقليل من درجة لون صبغة الشعر، مما يساعد على ظهور لون الحواجب بشكل طبيعي وغير مبالغ فيه، ويمكن العثور على صبغة الحواجب بعدة درجات وألوان في محلات بيع مستحضرات التجميل والصيدليات.

ثانيا: وفي حال عدم توفّرها أو العثور على اللون المناسب يمكن الاستعاضة عنها بصبغة الشعر.

ثالثا: تنظيف الحواجب

قبل البدء بتشقير الحواجب يراعى تنظيفها من الشعر الزائد المحاط بها،

كما يراعى قص الأطراف الزائدة والطويلة من شعر الحواجب، وذلك من خلال تمشيطها باستخدام فرشاة الحواجب نحو الأعلى وقصّ الخارج منها عن خط الحواجب العلوي باستخدام مقص الحواجب الرفيع والمدبّب.

رابعا: تحديد الحواجب

بعد الانتهاء من تنظيف الحواجب يتمّ تحديدها باستخدام قلم كحل باللون البني، وذلك من خلال رسم خطوط واضحة تمثل الحدود العلوية والسفلية للحواجب من رأسها وحتى ذيلها، ثم تفرد كمية بسيطة من الفازلين على مناطق الجلد المجاورة لمنطقة الحاجبين، حيث يشكل الفازلين طبقة عازلة تحول دون امتصاص الجلد للون الصبغة في حال سقوط بعض القطرات عليه.

خامسا: صبغ الحواجب بعد اختيار لون الصبغة المناسبة

يتمّ خلطها في وعاء صغير كما هو موضّح على غلاف العبوة الخاصة بها، ثم فردها على الحاجبين مع اتجاه نمو الشعر، مع الحرص على تعبئة جميع مناطق الحاجبين بكميات متساوية من الصبغة منعاً من ظهور درجات ألوان متفاوتة عليها، كما تترك صبغة الحواجب لوقت قصير لا يزيد عن عشر دقائق أو كما هو موضح على العبوة.

سادسا: إزالة صبغة الحواجب

تمسح صبغة الحواجب عنها باستخدام قطعة قطن مع مراعاة عدم تلطيخ الجلد القريب منها، ثم تنظف بالماء الفاتر لحين التخلّص من آثار الصبغة الموجودة عليها.

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