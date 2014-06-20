الطريقه المثلى لمنح مظهرا اخاذا لحاجبيك

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زينب سعد

للحصول على إطلالة عصرية من جهة، وعلى عيون جذابة ومثالية من جهة أخرى.عليك ان تعلمي ان حاجبيك يلعبان الدور الابرز في منحك هذه الاطلاله فقط تعرفي معنا عزيزتي القارئة على الطريقة الامثل لكي تجملي بها حواجبك وكيف تملئ الفراغات فيهما اليك الطريقة

– عليك الإستعانة بقلم التحديد لرسم حاجبيك.

– قومي بعد ذلك بتحديد حدود الحاجبين العلوية والسفلية أولا بخطين يضعان إطاراً محدداً للرسمة.

– ارسمي خطوط صغيرة تشبه الشعيرات داخل الحدود، تكون متقاربة وبنفس الطول.

– سرحي الشعيرات نحو الأعلى بفرشاة الحاجب مع مراعاة عدم المبالغة في تطويل الشعيرات عن رسمة الحاجب الأصلية.

– املئي الفراغات بين الشعيرات بالقلم دون الخروج عن الاطار المحدد مسبقا.

– بامكانك استعمال الماسكرا الشفافة لكي تساعدك على تثبيت الشعيرات وتعطي لمعان للحاجب.

تجنبي الأخطاء التالية التي تؤدي الى تساقط شعيرات الحاجب

– عدم الاعتناء بمنطقة الحواجب وتنظيفها وتغذيتها، فمنعت جذورها من التنفس والنقص الواضح في كثافتها.

– الإستعانة بأقلام رخيصة ورديئة تسبب الضغط على الشعيرات وبالتالي على جذورها.

-تركيبة القلم قاسية وكثيفة، فهي تغلق مسام البشرة وبالتالي تمنع تنفّس الجذور.

-عملية التسريح بعد الضغط بالقلم على جذور الشعيرات وإغلاق مسامها وبالتالي تؤدي الى تساقطها.

نصيحة:

ابتعدي عن التاتو الدائم حتى تمنحي الفرصه لحاجبيك بالنمو والكثافة.

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