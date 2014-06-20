4 أسباب تقف وراء مشكلة الهالات السوداء

شارك

ظهور الهالات السوداء تحت العينين يعود في كثير من الأحيان إلى عامل الوراثة، وللأسف فإنه في هذه الحالة لا يوجد علاج له أو حل جذري سوى اللجوء لمستحضرات التجميل، لكن إذا كان هذا الاسوداد يعود لأسباب أخرى فهناك حتماً حل لهذه المشكلة…في السطور التالية سنتعرف على تلك الأسباب وعما إذا كان لها حل.

1-الوراثة

يلعب الدور الأكبر في ظهور الهالات السوداء ولا يوجد أي علاجات سوى مستحضرات التجميل لإخفاء السواد الظاهر تحت العين، ومن الجدير بالذكر أنّ هناك بعض مستحضرات التجميل العضوية تأتي بنتيجة مع الوقت، كما يمكن القيام بعمليات الليزر و لكنها تكون مكلفة جداً ويجب أخذ تكلفتها بعين الإعتبار.

2- احتقان الأنف

من العوامل المهمة التي تتسبب في ظهور الهالات فالإحتقان بطبيعته يؤثر على الأوعية الدموية للعينين بحيث يجعل هذه الأوعية أكثر اتساعاً واحتقاناً، ويترتب على ذلك ظهور الهالات السوداء، لهذا عند حدوث الاحتقان لا بد من معالجته أولاً قبل البدء بعلاج الهالات. تتوافر علاجات إحتقان الأنف في الصيدليات ويتم صرفها بعد استشارة طبيب أنف وأذن وحنجرة.

3- الأنيميا

من أكثر المشاكل الصحية خطورة، لأنه يؤثر سلباً ليس على الصحة العامة فقط بل على مظهر الجلد و الوجه و حيوية و نشاط الجسم و يؤدي إلى شحوب الوجه و ظهور الهالات السوداء و الدوخة و صعوبة التنفس و غيرها من الأعراض المؤلمة لذلك يوصى الأطباء المختصين بعلاج حالة فقر الدم أولاً والتركيز على تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل الكبد و اللحم الاحمر و الخضروات الورقية كالسبانخ و التفاح الاخضر و الأسماك، كذلك العناية بالتغذية العامة للجسم

4 -تمدد الأوعية الدموية

هناك العديد من الأشخاص مصابون بتمدد الأوعية الدموية وهذا سبب رئيسي يجعلهم يعانون من ظهور الهالات لذلك النوم على وسادة مرتفعة قليلاً مع وضع الكمادات الباردة على العينين في الصباح لمدة خمس دقائق مهمة جداً، لأنها تساعد على انقباض الأوعية الدموية وبالتالي التخفيف من السواد الذي يظهر تحت العينين.