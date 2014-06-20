الـHighlighter المستحضر السحري لتكبير العيون

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كثيرة هي الحيل التي تستطعين من خلالها تكبير عيونك،لكن هناك طريقة بسيطة وفعالة بطلها مستحضر سحري سيسهل عليك تنفيذها بكل حرفية،بل وتحصلين من خلالها على عيون واسعة ومظهر طبيعي ..إذن ما عليك سوى إتباع الخطوات السريعة التالية لتكبير حجم عيونك، بأسلوب ناعم وفي وقت زمني قياسي..

لا يمكنك في هذه الطريقة المتميزة، الاستغناء بتاتا عن مستحضر ال Highlighter المبتكر،فبعد وضعك برايمر العيون وتثبيت الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء، قومي بوضع مستحضر الـ Highlighter حول عينيك المهم أن تختاري تركيبة مشرقة وناعمة فهذا المستحضر العجيب سيمنح عينيك الاتساع و المنظر المثير،وهو متوفر في السوق بعدة علامات تجارية.

في البداية قومي بفرد ظلال العيون،حيث يفضل أن يكون لونه ترابي،يشبه تماما لون البشرة،ويبسط عبر كامل جفن العين جيدا.

ثبتي بعد ذلك الـ Highlighter،على منطقة عظمة الحاجب،من دون لمس الجفن الثابت،وثبتيه أيضا على مستوى المنطقة الوسطية من جفن العين المتحرك بخفة وتركيز كبير،فهذا سوف يساهم بالتأكيد في تفتيح نظرة العين شيئا فشيئا.

انتقلي بعدها إلى وضعه عند زاوية العين الداخلية بعناية شديدة،فهي ستسهم في توسيع فتحة العين ومنحها مظهراً مميزاً وطلةً مثاليةً.

ضعي بعد ذلك الظلال البيضاء على كامل الجفن العلوي من عينيك ثم ابدئي بوضع الماسكارا السوداء،على مستوى رموشك العلوية والسفلية لعدة مرات على التوالي،فهي خطوة جوهرية ستمنح عينيك حجما أكبر.

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