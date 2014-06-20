تلاعب لوني على جفونك بين القوي والدافئ هذا الموسم

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في كل موسم تحرص كبرى ماركات مستحضرات التجميل على ابتكار ما يخرج أجمل ما في المرأة من حُسن من خلال مفردات الماكياج المختلفة.

ظلال الجفون ليست استثناء لذلك وهذا الموسم اعتمدت دور التجميل على التلاعب اللوني بين الالوان القوية والدافئة دون ان تطغى واحده على الاخرى ومن مبتكرات أشهر ماركات الجمال والماكياج للوحات ألوان ظلال الجفون لهذا الخريف نجد أنّ جيفنشي Givenchy حرصت على الخروج بثلاثي قوي مؤلف من التيتانيوم الميتاليك والمرجاني الوردي والخوخي الرائع من خلال منتجها لو بريزم سوبرستيلار إنتنس آند ريديانت Le Prisme Superstellar Intense & Radiant Eyeshadow.

أمّا شانيل Chanel فتنصحك باتباع حيلة تقوية والتلاعب بخليطك المعتاد من البنّيات المت matte والرماديات الداكنة وذلك بالاستعانة بظل الجفون ليه كاتر اومبر مالتي إفيكت كوادرا آيشادو إن كاندور إيت اكسبريانس Les 4 Ombres Multi-Effect Quadra Eyeshadow in Candeur et Expérience.

من جهتها طرحت ديورDior الباريسية مجموعة ظلال جفون محدودة مكونة من ألوان الأزرق السماوي والرمادي البرّاق ودرجات الألوان الأرضية المستوحاة من الأفق الساحر للألباب لمدينة النور. المجموعة اسمها سانك كولير سكايلاين آيشادو باليت إن باريزيان سكاي 5 Couleurs Skyline Eyeshadow Palette in ParisianSky.

وقدمت بيربري Burberry مجموعة ذا رنواي باليت المحدودة The Runway Palette Limited Edition.

ومن مجموعات ظلال الجفون الأخرى المميزة لهذا الخريف كذلك:

– آي كواد إن هنيمون من توم فورد

Tom Ford Eye Quad in Honeymoon

– آي ماجنتيك كلر شادو كواد إن تسكان ستورم من جوتشي

Gucci Eye Magnetic Color Shadow Quad in Tuscan Storm

– كوتير باليت ليميتد إديشن إن سكاندال من إيف سان لوران

Yves Saint Laurent Couture Palette Limited Edition in Scandal

– أرتيست شادو باليت من ميك اب فور ايفر

Make Up For Ever Artist Shadow Palette

– سانك كولير آي باليت إن تونكا إمبريال من جيرلان

Guerlain 5 Couleurs Eye Palette in Tonka Imperiale

– ماكسي باليت إن باريزيان فريش سبيريت من صونيا ريكيل ولونكوم

Sonia Rykiel x Lancôme Maxi Palette in Parisian Fresh Spirit

– كلر ريش بوكيت باليت إن سيلفر كوتير من لوريال باريس

L’Oréal Paris Colour Riche Pocket Palette in Silver Couture

– لاف كونتورز أول باليت من إن واي إكس كوزميتكس

NYX Cosmetics Love Contours All Palette

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