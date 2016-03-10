أكثر كفاءة من وسائل التنظيف الأخرى……فرشاة الوجه اليدوية والكهربائية تنظف البشرة بعمق وتمنع ظهور حب الشباب

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تهتم كل امرأة بتنظيف بشرتها، وتسعى دائماً للبحث عن كل جديد وآمن لتنظيف بشرتها والحصول على نضارة وإشراق دائم، وانتشرت في الأسواق مؤخراً فرشاة تنظيف الوجه الكهربائية، والتي تأتي بأشكال مختلفة وتتوفر ماركات عديدة منها، ونظراً لارتفاع سعرها نسبياً مقارنة بالفرش اليدوية نقدم لك مقارنة بسيطة بين فرشاة تنظيف الوجه العادية والكهربائية.

فالفرش، سواء كهربائية أو يدوية، تساعد على التنظيف بعمق وإزالة المكياج بشكل أكثر كفاءة وتحسن تدفق الدم في الوجه، وذلك وفق لدراسة أجرتها إحدى شركات التجميل الأمريكية على 50 سيدة.

ويؤكد أطباء الجلدية على احتمالية ظهور بقع خلال أول أسبوعين من استخدامها، لكن بمرور الوقت تساهم الفرشاة في الحد من ظهور حب الشباب والتقليل من ظهور الرؤوس السوداء.

وسواء قررت استخدام الفرشاة اليدوية أو الكهربائية، عليكِ اختيار فرشاة ذات شعيرات ناعمة، حتى تكون لطيفة على جلدك، واحرصي على تنظيفها باستمرار لحماية الشعيرات من انتشار البكتيريا.

مميزات الفرشاة اليدوية:

سعرها منخفض مقارنة بالكهربائية.

يمكنك تغييرها بسهولة كل ثلاثة أشهر.

لن تحتاجي لتبديل البطاريات من حين لآخر على عكس الكهربائية.

مميزات الفرشاة الكهربائية:

تأتي مع 3 رؤوس أساسية: واحدة مخصصة للتقشير، وأخرى مخصصة لمنطقة حول الأنف، وثالثة مخصصة للتنظيف، وتضيف بعض الماركات رأس رابعة لمساج الوجه.

ويفضل استخدام الفرشاة سواء اليدوية أو الكهربائية مرة واحدة يومياً، حتى لا تتسبب في التهاب للجلد