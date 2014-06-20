تدليك الوجه لبشرة ولا أروع

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محمد ناجي

التدليك وسيلة اتبعها الناس منذ القدم لتوفير الراحة والاسترخاء للجسم والهدوء للذهن. يمكنك أن تقومي بتدليك نفسك أو الذهاب إلى صالون التجميل أو السبا، حيث المدلكات المحترفات، فمثلا لو كان ذراعاك وكتفاك يؤلمانك يمكنك أن تقومي بتدليكهما بنفسك لتخفيف الألم والتعب.

أيضا عصر البشرة ورفع اليد عنها وتحريك الذراع عبر الكتفين واستعمال اليد المعاكسة للمكان المراد تدليكه وسيلة أخرى للتدليك. قومي بالتركيز على الأماكن التي تشعرين بالشد فيها.

تدليك الوجه وروتينه

وبالنسبة لتدليك الوجه فهو وسيلة سريعة لتخفيف التوتر والتعب عن البشرة، وزيادة توردها وانتعاشها. الروتين المبين هنا يستغرق بضع دقائق فقط، وستكون الحركات أسهل لو استعملت مرطباً أو زيتاً مخصصاً لتدليك الوجه.

أولاً، ضعي المرطب أو الزيت على الوجه والرقبة باستعمال حركات كاسحة للأعلى. في الصباح قومي بقرص المنطقة من عظمتي الخدين إلى خط الفك برفق، وفي المساء استبدلي حركة القرص اللطيف بحركات دائرية باستخدام أصبعي السبابة.

اضغطي لبضع ثوان على مناطق التعب والشد والزوايا الداخلية والخارجية للعينين وبداية الحاجبين وبشكل إيقاعي قومي بتحريك أصابعك على الوجه بأكمله بدءا بمنطقة الذقن والتحرك برفق فوق خط الفك والخدين، ثم شقي طريقك لأعلى حتى الوصول إلى المنطقة تحت العينين، لكن تجنبي منطقة العينين نفسها.

استعملي إصبعين للتحرك من الحاجبين صعودا نحو خط الشعر، استعملي حركات سريعة في الصباح للشعور بالاستيقاظ والنشاط.

أما في المساء فيجب أن تكون حركاتك أبطأ وأكثر مدعاة للهدوء والاسترخاء، وأخيرا ضعي كلتى يديك معا فوق أنفك وفمك وحركيهما بلطف فوق الوجه عدة مرات. افعلي ذلك بسرعة لإنعاش البشرة أو ببطء للاسترخاء.

أفضل الزيوت

ومن أفضل الزيوت التي يمكن استخدامها للحصول على صفاء ونضارة طبيعية للبشرة دون أية شوائب: زيت الجوجوبا، وزيت ثمر الورد البري وزيت بذر القنب وزيت التامانو وزيت الخروع. هذه الزيوت يمكن أن تستخدم بمفردها أو تخلط مع بعضها البعض في توليفة تناسب احتياجات بشرتك بالشكل الأمثل.

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