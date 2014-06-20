مرطبات “بحمض الهايلورونيك” تقضي على جفاف البشرة

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أصبح خبراء الجمال يركزون في الآونة الأخيرة على عمل مستحضرات تضم حمض “الهايلورونيك” وهو مادة طبيعية تتواجد بوفرة في الجلد، باعتباره مغذي، يبقي البشرة رطبة ولكن البعض تكون لديه نقص في هذه المادة مما يجعل بشرتهم جافة وهؤلاء لابد من اعتمادهم على كريمات مرطبة تحتوي على هذه المادة للقضاء على جفاف البشرة فما هي تلك المستحضرات التي تتوفر فيها هذا الحمض الثمين وكيف يستخدم؟، لنتابع

المرطبات العميقة

تعمل المرطبات العميقة على إنشاء حاجز وقائي يعوض الرطوبة في الجلد ويساعد على تنعيم البشرة، ومن المرطبات العميقة التي ينصح باستخدامها لعلاج جفاف البشرة الفازلين، زيت جوز الهند، زيت الجوجوبا، اللانولين، وزبدة الشيا، فهذه المرطبات يمكن العثور عليها في مجموعة واسعة من منتجات التجميل، من غسول الوجه إلى اللوسيون، ولكنها في الغالب تستخدم على شكل زيوت أو كريمات أو جل، كما يفضل استخدام هذه المنتجات في الليل قبل النوم وأن توضع مباشرة بعد غسل الوجه أو الاستحمام لتحافظ هذه المرطبات على الرطوبة الطبيعية في البشرة.

ملاحظة

يمكن استخدام الجلسرين فهو مرطب قوي يساعد الجلد على الحفاظ على رطوبته الطبيعية ويجعله أكثر مرونة، لذلك فهو أحد المكونات الرئيسية للعديد من منتجات العناية بالبشرة.

منظف الوجه

ينصح خبراء التجميل أصحاب البشرة الجافة استخدام منظف لطيف معتدل خالي من العطور للتخلص من شوائب البشرة دون تهيج وجفاف الجلد، لذلك يفضل الابتعاد عن الصابون، كما ينصح باستخدام ماء فاتر بدلاً من الساخن للحفاظ على الزيوت والرطوبة الطبيعية للبشرة.