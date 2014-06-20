أقنعة البخار تنعش بشرتك في الصباح

شارك

ماسكات أو أقنعة التجميل وسيلة جيدة فعلا لتجديد نضارة البشرة في وقت لا يذكر. هناك ماسكات تنظيف وتطهير غالبا ما تحتوي على الطمي أو الفواكه تمتص الدهون الزائدة. وهناك فواكه كالبابايا تحمل إنزيمات لها خواص تطهير عميق يمكن أن تسهم في جعل البشرة نضرة ومتألقة.

وهناك أنواع ماسكات تستخدم للترطيب؛ وهي تعطي للبشرة الأشد جفافا دفعة تليين وترطيب رائعة، وتخفي الخطوط الرفيعة وتنعش الوجه، واخرى تحتوي على مكونات تناغم وتقوية كالعشب البحري والأعشاب والدهون العطرية والتي تعد محسنات ممتازة للبشرة قبل التوجه للحفلات والمناسبات أو بعد ليلة متأخرة.

كذلك الحال بالنسبة للبخار حيث تعتبر عملية التبخير وسيلة فعالة لتطهير البشرة،وخاصة عند إضافة الأعشاب كالبابونج المهدئ إلى العملية؛ ، فقط قومي بالاتي عند تطهير بشرتك بالبخار

– عليك تنظيف البشرة أولا وصب الماء المغلي تقريبا في وعاء والانحناء بالوجه فوق البخار المتصاعد من الوعاء؛

– قومي بلف منشفة فوق رأسك حتى تمنعي البخار من الهروب،

– احرصي على عدم الاقتراب بشدة من الماء بمعنى ألا تقل المسافة بين وجهك والماء عن 30 سم، – لا تبخري البشرة بالماء لأكثر من بضع دقائق.

– أخيرا استعملي قناع تطهير بعدها؛ بينما لا تزال بشرتك دافئة أو طهري البشرة مجددا ودلكيها بالمرطب.

– لو كانت بشرتك حساسة أو يمكن أن تكون عرضة لتكسر الأوعية الدموية يوصي الخبراء بعدم تطهير البشرة بالبخار

*لتوفير الحيوية والانتعاش لبشرتك في الصباح؛

– يمكنك رشها بالماء البارد من مرشاش نبات صغير محفوظ في الثلاجة؛ وعليك إنعاشها كثيرا بالماء المنعش

– امسحي البشرة برفق ورطبيها بالمرطب وهي لا تزال ندية بفعل الماء طفيفاً، وكبديل لذلك يمكنك تطهير بشرتك بسرعة واستعمال قناع مرطب قبل أن تتناولي الإفطار أو ترتدي ملابس الخروج

– بعد ذلك أزيلي القناع واستعملي مرطب ذا صبغة تجميلية

– من اكثر الوسائل المفيدة لإنعاش بشرتك ايضا هي الخروج صباحا للتريض في الهواء الطلق.

شارك

Comments

comments