يطمح أن يكون بديلاً عن التلفزيون…..الفيسبوك يطلق خدمته الأحدث “آخر المحادثات”

ولا تعد القدرة على رؤية المشاركات العامة أمر جديد في فيسبوك، لكن بحسب مواقع الأخبار التقنية، فإن ميزة “آخر المحادثات” مختلفة عما كان متاح سابقاً، وكانت الشبكة تعمل على إجراء بحث واسع النطاق مستند إلى كلمات رئيسية، على أن تعرض صفحة نتائج البحث الرئيسية مزيجاً من المقالات الإخبارية والصور ومقاطع الفيديو والمشاركات العامة والصفحات والمجموعات والتطبيقات المقترنة بعبارة البحث.

وتعتبر الميزة أقرب ما تكون إلى قسم خاص بها ضمن نتائج البحث حيث تعرض عبر تحديثات مباشرة كمية الأشخاص الذين يتحدثون عن موضوع ما في الوقت الحالي، إذ يمنح هذا العداد فكرة عن كيفية مناقشة هذا الموضوع على نطاق واسع ضمن الشبكة، ويعرض على سبيل المثال موضوع يجري الحديث عنه من قبل حوالي مليون مستخدم، وفقاً لما ذكرت “البوابة العربية للأخبار التقنية”، ولا تعد هذه الميزة وسيلة مثالية لفهم الأخبار أو الحصول على فهم أكبر حول رأي معظم المستخدمين حول الموضوع، إذ أن المشاركات التي تظهر ضمن “آخر المحادثات” لن تكون فقط بلغة المستخدم الأم بل ستكون من مستخدمين في جميع أنحاء العالم، ويمكن عندها لزر الترجمة أن يساعد بشكل كبير.

وتأتي الإضافة في الوقت الذي تحاول فيه فيسبوك تحريض المستخدمين على رؤية آراء مختلفة، تنتمي إلى أشخاص خارج شبكة أصدقاء المستخدم الذين يختارهم بنفسه، إلا أنها غالباً ما تشترك في نفس القيم والعقلية.

ولقد أشارت فيسبوك موضحة “نحن بصدد طرح قسم جديد ضمن نتائج البحث يعرض أحدث المشاركات العامة حول المواضيع التي يجري نقاشها في الوقت الحالي من قبل الكثير من الأشخاص في منصتنا”، كما أكدت الشبكة أنها تختبر ميزة جديدة تدعى “موضوعات للمتابعة” ضمن خلاصة الأخبار لمحاولة توسيع وجهات النظر حول المسائل الأقل إلحاحاً.

جديراً بالذكر أن مؤسس فيسبوك مارك زوكيربيرغ أعلن الأسبوع الماضي من خلال منشور له على موقع فيسبوك، عن اقتراب مستخدمي الموقع لـ2 مليار مستخدم في الشهر الواحد، ولقد شهد الموقع 1.94 مليار زائراً في الشهر مقترباً بذلك بشكل كبير من رقم ملياري مستخدم الذي يطمح في الوصول له، ويتمكن 3.6 مليار شخص حول العالم من الدخول إلى الإنترنت يومياً، وهو الرقم النهائي الذي يطمح فيسبوك بالوصول إليه مستقبلاً.