بشرى إلى مرضى السرطان: جمعية فادية البقاء والازدهار Fadia Survive & Thrive Association

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منار صبري

في بادرة إنسانية وخطوات متأنية تم تأسيس جمعية”فادية البقاء والازدهار” لدعم مرضى السرطان وهي جمعية غير هادفة للربح، مقرها جنيف بسويسرا ويمتد نشاطها وتخدم وتدعم المرضى في دولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، فضلاً عن سويسرا، وهي الدول التي يتواجد فيها مؤسسو هذه الجمعية.

ولقد تأسست الجمعية لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية وهي التوعية، وتوفير الأدوية الحديثة والمتطورة، والهدف الثالث تمويل أبحاث السرطان الموجهة لتحسين جودة حياة المرضى.

ولقد صرحت د. رانية عزمي الرئيس المنتخب لهذه الجمعية وعضو لجنتها التنفيذية وأحد الأعضاء المؤسسين، أنه سيتم العمل على تنفيذ أهداف جمعية فادية البقاء والازدهار على مراحل بشكل تدريجي، بحيث ترتكز المرحلة الحالية على التوعية والدعم المعلوماتي لجودة حياة مرضى السرطان، على أن يتم استكمال أهداف الجمعية في مراحل لاحقة بالتركيز على كل من توفير أدوية السرطان الحديثة وتوفير التمويل اللازم للأبحاث المتقدمة في تحسين جودة حياة مرضى السرطان.

وتقول د.رانيه: يُعد نمط الحياة بالغ الأهمية لأي مريض ولاسيما مريض السرطان، فمواجهة المرضى لأعراض المرض نفسه والآثار الجانبية لعلاجه وكذا مواجهة آثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية كلها مواجهات لا تقل أهمية عن المواجهة الطبية والعلاجية للسرطان ولكنها مواجهات عادة ما تختلط أولوياتها أمام المواجهة الأعظم للسرطان ذاته. ولهذا فإن العالم في حاجة ماسة لكل الجهود في هذا المجال وأملنا أن نرسم ابتسامة دائمة على وجوه المرضى وذويهم مع مساعدتهم وتمكينهم بشكل عملي من استعادة زمام قيادة حياتهم من جديد لحياة مديدة ومزدهرة.

ومن الجدير بالذكر أن جمعية “فادية البقاء والازدهار”” قد زاولت فعليا أنشطة تمهيدية متنوعة قبل التأسيس، حيث توفر لها الخبرة والمعرفة خلال سنوات من انخراط معظم أعضائها المؤسسين في قضايا الدفاع عن حقوق مرضى السرطان، فضلا عن كفاءة أعضاء لجنتها التنفيذية في تنظيم ملتقيات توعية والمشاركة في لجان عالمية ودولية لتمويل الأبحاث الواعدة في علاج السرطان، ومن المتوقع الآن بعد تأسيسها أن تبدأ جمعية “فادية البقاء والازدهار” أولى أنشطتها التوعوية في دولة الكويت قريبا.

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