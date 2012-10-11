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أخصائي الطب البديل فهد البناي: هذا تأويل رؤاكم..

أشرف الصدفي التقى أخصائي الطب البديل ومفسر الأحلام فهد البناي في حلقة استثنائية لتفسير بعض الأحلام..

*أستاذ فهد اليوم نريد معك أن نستعرض بعض الرؤى التي قمت بتفسيرها؟

لك ولقراء مجلتكم الموقرة ما طلبت وإليك بعضا من تلك الرؤى التي وردتني واجتهدت رأي فيها..

لبنة ذهب ولبنة فضة

الحلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, حلمت أنني في مكان فيه راحة وكنت أضع لبنة من ذهب ولبنة من فضة, علماً بأني رأيت هذا المنام وقت صلاة الفجر ولا أعلم ما تأويله؟!.. الأستاذ.م (الإمارات)

التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم, وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام, أخي الفاضل إن لرؤياك هذه تفسيرين وقد يكون لك نصيبٌ في كليهما والله أعلم؛ أما الأول فهو أن صاحب الرؤيا قد يرزق بولدٍ وبنتٍ صالحين بإذن الله.

وأما الثاني فهو يختص بالذهب ويفسر بالمنام بالمؤنث فهو يعني سورة البقرة لتأنيثها, أما الفضة فتعني سورة آل عمرن لتذكيرها وهذان هما التفسيران والله أعلم.

مال ورزق حسن

الحلم: عندي منام الله يبارك فيك, الصراحة المنام فيه شيء من الغرابة.. رأيت اللهم اجعله خير امرأة أعرفها جيداً, رأيتها تتبول كاشفةً محارمها وقد كان البول مستمراً, وكانت تبتسم وتقول: شوف, وكنت أنظر باستغراب وتعجب, فما تفسيرك يا أبا محمد؟!.. أبوأحمدـ مصر

التفسير: العلم عند الله أن هذه المرأة سيرزقها الله بمال وستتعجب أنت من كيفية حصولها عليه, وربما ترزق بهذا المال خلال أيام معدودة والله أعلم.

ثلاثة خواتم

الحلم: حلمت بثلاثة خواتم في كل خاتم خرزتان, وبخاتمٍ رابع خرزتان مكسورتان, ولا أعلم ما تفسيره يا أبا محمد؟!

التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله, رؤياك يا أختي والله أعلم تدل على ثلاث زيجات لك انتهت بالطلاق وهي الخواتم الثلاث, أما الخاتم الرابع الذي كان مكسوراً, فهو يدل على زواجٍ جديد يتوج بالنجاح بإذن الله.. وكما ترين يا أختي أن التفسير هنا كان بالضد الله أعلم.

زاد وناقة

الحلم: السلام عليكم ورحمة الله, رأى أخي كأنه جلب للبيت ناقة عليها زاد وعصا، فاستغربت أمي وقالت: هل تستطيع ترويضها؟! ثم روضها أخي وركبها وأدخلها حديقة المنزل، مع العلم أنه غير متزوج ويمر بضائقة مالية؟

التفسير: هذه والله أعلم زوجة صالحة يتزوجها أخوك ويأتي بها إلى المنزل, لكنها في البداية تعصيه في أمرٍ ما وتستنكر والدتك هذا الأمر ولا تتقبله, إلا أن أخاكِ الصالح فيما بعد سيروضها إن شاء الله فيصلح شأنها وتحبها أمك بإذن الله. أما الزاد فأظن والله أعلم أن أخاكِ سيرزق بمال من ورائها أو بسبب زواجه منها, تذكري يا أختي قصة الشاب الأنصاري الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى إليه الفقر فقال له: تزوج, فتزوج الشاب ووسع الله عليه ورزقه من واسع رزقه سبحانه, هذا التفسير إن صدقت رؤياه والله أعلم.

أوهن البيوت

الحلم: رأيت عنكبوتاً كبيراً على رأسي ثم سقط على الأرض، ثم رأيت خنجراً أبيضَ اللون فأخذته وقتلت العنكبوت وخربت بيته بهذا الخنجر.. أم مشاري ـ (الكويت)

التفسير: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذا العنكبوت دلالة على امرأة خبيثة أنت لا تحبينها، والعلم عند الله أنها عدوة لك وستتغلبين عليها بإذن الله، يقول الله تعالي في كتابه العزيز *وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون} (41 – العنكبوت).

نخلة وناقة

الحلم: رأيت يا شيخ أن دكتور الجامعة ينظر إلي ويراني نخلة ثم يراني ناقة.. فما تفسير هذه الرؤيا؟ أم نايف ـ (الكويت)

التفسير: يا أختي النخل خير وزينة، أما الناقة فهي فتنة لقوله تعالي *إنا مرسلو الناقة فتنة}, وهذا يعني أن هذا الدكتور ينظر إليك فيري فيك جمالاً وزينة وخيراً ثم ينظر فيراك فتنة والله أعلم.

بشارة زواج

السلام عليكم عندي حلمان أتمنى تفسيرهما

الحلم الأول: حلمت أني قاعدة بغرفة وكان معي بنت خالتي وخالتي وأختي الكبيرة، وأنا قاعدة على الكرسي دخلت حمامة لونها رمادي في أبيض وجت جهتي، فقمت بسرعة وقعدت عند خالتي على الأرض وبعدين قالت خالتي مو قتلكم أول وحدة راح تتزوج هي فلانة يعني تقصدني، وبعدين نفس الحمامة راحت لبنت خالتي، وقالت خالتي إلى هي امها مو قتلكم فلانة بعد راح تتزوج (تقصد بنتها) بس الصبر زين الواحد لازم يصبر، وكنا قاعدين بنفس الجهة وجت الحمامة مرة ثانية من بنت خالتي جهتي تبي توقف على كتفي، بس كانت أطير ببطء وقلت للقاعدين وخروها عني أنا أخاف من الطيور، وراحت في نص الغرفة ولا نشوف على جناح الحمامة صرصور، وكان شكله بشع لونه فاتح كان تقوم اختي الكبيرة سارة وطقت الحمامة إلى عليها صرصور وانتو بكرامة بنعال، وطاحت الحمامة على ظهرها على الأرض، علما بانني غير متزوجة وطالبة في الجامعة وبنت خالتي نفس الشي.

خير يأتي من خالك

الحلم الثاني: حلمت ان خالي اسمه محمد طالع من بيتنا إلى غيرنا حاليا، وانا كنت داخلة وكانت امي قاعدة توصله للباب، كان يقولي يوو ماعطيتج عيدية عطيتهم كلهم الا انتي ماعندي الا دينار تبينه، قلتله لا خالي مشكور مابي قالي لا مايصير الا اعطيج هذي عيدية واصر علي، قلت خلاص مو مشكلة بعدين اخذها، كان يقولي اشرايج اعطيج العيدية بعد العيد بس اضاعفها لج يعني بدال 20 اعطيج 40 قلتله خلاص إن شاء الله وكنت أقول بقلبي اشدعوة راح يعطيني اعرفه.. ف.رـ دولة عربية

التفسير: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. الرؤيا الأولى الحمامة تدل والله أعلم على بشارة قد يكون زواج، وإذا كان عليها صرصور أي رجل لا خير فيه، فاحذري عندما يتقدم لك الرجال أن تستخيري وتدعي الله تعالي أن يرزقك بالرجل الصالح وأن تحسني الاختيار والله أعلم.

أما الرؤيا الثانية: فخير يأتي من خالك بإذن الله والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين رزقكم الله الرؤيا الصالحة والعمل الصالح.

خلافات مع الأهل

الحلم: أختي تقول: حلمت أني كنت أمضغ علك وشعرت بضعف بعض أسناني، وأنها تكسرت وسقطت في فمي ومددت يدي وسقطت الأسنان فيها، ولما نظرت في المرآة لأتفقدها وجدت أسناني كاملة ولم يسقط منها شيء مع ان في يدي أسنان وحمدت الله في الحلم على أسناني.. مع العلم عزباء وعمرها 24 وجزاك الله خير.

التفسير: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. الرؤيا تدل والله أعلم على خلافات شديدة مع الأهل، فإذا كانت علوية فهي ذكور وإذا كانت سفلية فهي إناث، ولكن في الرؤيا تدل أنها تعد على خير أصلح الله القلوب والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين رزقكم الله الرؤيا الصالحة والعمل الصالح.

امرأة لعوب

التفسير: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, حلمت بأنه يوجد خلف ظهري ثعبان كبير جلده أملس ولامع، ولون الجلد بين الأسود والبني والذهبي (جميل الشكل)، وفجأة أمسكت به وأصبح صغيراً ولونه ترابيا (بين لون التراب والرمادي)، ثم وضعته في كيس صغير وأقفلت عليه الكيس (علماً بأن شكل الكيس هو مثل الأكياس التي كانت تستعمل زمان في وضع النقود أيام أجدادنا من نوع الدمور الأصفر).. معلومة أخرى.. هذا الحلم رأيته منذ حوالي سنتين وبعده حصلت لي مشاكل كثيرة ولكم جزيل الشكر.. أ.عـ ـ الكويت

التفسير: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. الرؤيا تدل والله أعلم على امرأة لعوب خلف ظهرك فاحذريها، ولكن إن تكررت رؤية الثعبان فهذا ياثوم؟؟؟؟؟ فعليك ببرنامج التحصين والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين رزقكم الله الرؤيا الصالحة والعمل الصالح.

الأعمال بالنيات

الحلم: رأيت كأنني أنظر إلى مجموعة من الملابس والشنط، وأقول أريد التبرع بها ولكن هل أتبرع بها الآن أم فيما بعد, ثم فكرت وقلت في نفسي لو أنني أنا محتاجة ألا أكون سعيدة برؤية هذه الأشياء ثم قررت الاستعجال بالتبرع, ثم رأيت كأنني أنا وزوجي في السوق وكان يشتري لي ملابس خصيصاً لكي أتبرع بها، وكنا نبحث أنا وهو عن أشياء مناسبة ووجدنا قسما مناسبا ووقفنا عنده لنشتري وانتهى المنام.. ولك مني جزيل الشكر والعرفان.. أم محمدـ دولة عربية

التفسير: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى..”(رواه البخاري ومسلم) رؤياك والله أعلم تدل على عمل صالح نويت عمله إلا أنك لم تفعليه لسبب أو لآخر، ولكن والله أعلم كتب لك أجره, وزوجك يعينك على هذا الخير فبارك الله لك في زوجك وذريتك، ولا تترددي في عمل الخير رعاك الله, والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صغائر الأمور

الحلم: رأيت في المنام كأن ابنتي وزوجة ابني وزوج ابني في مكان مظلم، فحاولت أن أفتح الإضاءة فوجدت بدل مفاتيح الإضاءة بصلة محروقة! فنظرت ورائي وكأن الدنيا أصبحت صباحا، وكأن ابنتي من فوق الدرج تقول لي: طلع على حقيقته, فقلت لها تكلمي لا تخافي لا تستحي، فقالت لي: يمه يريدونني أن أشتري ثيابا غالية, فقلت الحمد لله ما دام أن هذا الأمر فقط. وكانت ابنتي ترتدي ثيابا خضراء ومن الوسط أبيض، وكأنها غاسلة وجهها بالماء..وجزاكم الله خيرا.. أم مبارك الإمارات

التفسير: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. توضح الرؤيا والله أعلم أن رب هذه الأسرة يأخذ بصغائر الأمور فيكبر الصغيرة ويأخذ بالأمور التي لا معنى لها, والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ثوب أبيض طويل

الحلم: رأيت في المنام جدتي المتوفاة وكانت ترتدي ثوبا أبيض طويلا وتضع تاجا على رأسها، وكان تحتي فرش من الحرير لونه أبيض، وكنت ألبس ثوبا أبيض طويلا وأشتكي لجدتي كربتنا، وجدتي ترد علي بأن الكربة ستفرج بإذن الله، فبعد هذا الكلام طارت جدتي في السماء، فقلت في نفسي هذه جدتي أو لا فقلت لنفسي هذه جدتي وهذا صوتها، فعجزت أن أطير وراءها لأن ثوبي كبير وثقيل، فذهبت لأبشر أبي بما قالته جدتي، فوجدته في مزرعة كبيرة والشجر فوق رأسه جالس على كرسي، وكأن إخواني حوله ولم يرد علي لأنه كان فرحا بشكل لم أره من قبل، وكأن جزءا من المزرعة فيه كراسي حمر يجلس عليها نساء أعرفهن متوفيات يلبسن الثياب البيضاء، ومنهن امرأة كان وجهها يشع نورا، فسألت من هذه قالوا هذه كافلة الأيتام، وفعلا كانت كذلك في حياتها, ثم أتيت لكي أبشر أمي بما قالته جدتي فوجدتها تطبخ وأمامها جدر كبير فيه أرز ولحم، وأخواتي أمامها يقطعن لها الخضراوات، وكأن أمي كذلك لم تسمعني كانت مشغولة بالطبخ، فقلت لها يمه لا يحترق الأرز لأن الماء جف، فردت علي لا هذا الأرز لن يحترق.. وجزيتم خيرا

التفسير: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. هذه والله أعلم بشرى من الله تعالى لانفراج هم يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, “الرؤيا ثلاثة: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه”, وهذه بشرى من الله تعالى, أما الجزء الثاني فنقول كلما اشتد أو ازداد نوره زاد صلاحه, فنور الوجه يدل على الصلاح، وهذه بركة العمل الصالح وكفالة اليتيم يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: “أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما” (رواه البخاري), أما خوفك أن يجف الماء فيعني خوفك على انقطاع العمل الصالح ولا ينقطع (يجف) بوفاة الشخص، وهذا سر قول والدتك لا تخافي إن هذا الأرز لا يجف, والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رؤيا طريفة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الرؤيا ثلاثة: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه”, وكمثال على حديث النفس نذكر هذه الرؤيا الطريفة, جاءني أحد الشباب فقال: رأيت أني أركب سيارة رياضية حمراء وأقودها بسرعة كبيرة وبفن, فما تأويل منامي، مع العلم أن عمري يتراوح بين 18و20 عاما؟

التفسير: هذه ليست رؤيا بل حديث عقل, والظاهر والله أعلم أنك تفكر في شراء سيارة رياضية وتتمنى أن تقودها..صح؟

أما الرؤيا فتكون واضحة المعالم ذات أحداث محددة وبينة وكأمثلة على الرؤيا نذكر ما يلي:

طليقي يرتدي البياض

الحلم: رأيت في المنام كأنني أنظر إلى طليقي وهو ينظر إلى جهة اليسار, ويرتدي ملابس بيضاء, فما تفسير هذه الرؤيا جزاك الله خيراً؟ م.ن ـ قطر.

التفسير: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. قال تعالى: *وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً حكيماً}(النساء- 35) طليقك هذا والله أعلم لا ينوي الرجوع لك، وذلك لكونه ينظر إلى جهة اليسار, إلا أن نيته صافية تجاهك، وذلك لارتدائه الملابس البيضاء, والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صعود الجبل

الحلم: رأتني أختي في منامها كأنني أصعد الجبل, وعندما صعدته, وجدتني أقف هناك ومعي – أجلكم الله- حمار, فتعجبت وسألتني كيف تقفين مع الحمار, فقلت لها عادي.. أم خالدـ الإمارات

التفسير: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. صعودك للجبل يعني علواً في المكانة ولكن يسبق هذا العلو مصاعب وهموم تثقل كاهلك ولكنك تصبرين عليه وذلك لوجود الحمار – أجلك الله – في منامك، حيث إنه مثال الصبر, وأختك متعجبة لصبرك على هذه المصاعب إلا أنك تعودت عليها, ولكن أبشري بالفرج إن شاء الله تعالى, قال تعالى: *..وبشر الصابرين}(البقرة- 154).

الطفلة المصابة

الحلم: السلام عليكم ورحمته وبركاته, أنا فتاة عمري 25 سنة لست متزوجة, حلمت أنني وصديقتي في مكان ونقضي مهمة، واذا بفتاة تأتي وتصطدم بالحائط، وإذا بي أحمل الطفلة وأقول لصديقتي إنها حية، هيا بنا إلى الطبيب، لكن صديقتي تقول وتؤكد لي: لا، إنها ماتت لأنها مصابة في دماغها بمرض، وإذا اصطدمت مثل هذه الصدمة بالحائط أكيد ماتت وإذا بي أسمع نفس الفتاة ونبض قلبها، وأقول لها: لا، أنا أسمع نبض قلبها ونفسها، إنها مازالت حية ومازالت تتنفس، فذهبنا إلى الإسعاف وهذا ما أتذكره من الرؤية.. هويداـ عمان

التفسير: نقول إن رؤية الطفل تدل على هم وإن حملت الطفل حملت هذا الهم, والواضح بالأمر أن هناك من ينصحك بأن تبتعدي عن هم، ولكن أنت تصرين أن تحصلي على هذا الشيء، رغم الأذية التي تواجهك منه والعلم عند الله أنها قد تكون علاقة.

اتقي الله في زوجك

الحلم: رأيت في منامي زوجي وله شعر طويل ولي أنا شعر قصير، وكأني أنظر من فتحة الباب ورأيت أمي وأختي نائمتين على بطونهما وينظرن إلي وأنا أنظر إليهن وزوجي يؤشر لي ويطلب مني أن أنظر إلى عفته.

التفسير: أصلحك الله يا أختي لديك عادة سيئة ولم تتوبي منها، وهي إبلاغك لأمك وأختك بكل ما يدور بينك وبين زوجك من أسرار زوجية، ألا تعلمين يا أختي أن على المرأة الصالحة الحفاظ على أسرار زوجها، وأنك تقصرين معه في حقه الشرعي كزوج، أما طول الشعر فله معانٍ كثيرة وأظنه يعني هنا أنه زاد همه وتعبت نفسيته وتعكر صفوه.

نصيحة: انتبهي لزوجك يا أختاه وأصلحي نفسك وعامليه بما يرضي ربك وزوجك جزاك الله خيرا.