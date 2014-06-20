بالفيديو .. الفنان فهد الكبيسي يغني جديده باللهجة اللبنانية في أوكرانيا

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أطلق النجم القطري فهد الكبيسي لأول مرة أغنية جديدة له باللهجة اللبنانية بعنوان “ماعادت الأيام” من كلمات الشاعر اللبناني أحمد ماضي وألحان وتوزيع الملحن اللبناني بلال الزين.

وفي تصريحات خاصة عبر الفنان فهد عن سعادته بهذا العمل، واصفاً إياه بأنه عمل من العيار الثقيل الذي سيلقى إعجاب جميع متابعيه كونه يأتي باللهجة اللبنانية.

وقام الكبيسي بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب مع المخرج سعيد الماروق، واستغرق أسبوعين، حيث تم تصوير الكليب على مدى يومين في أوكرانيا باستخدام تقنيات متطورة وهيلكوبتر.