أحمد فهمي يقاسم نيللي كريم في.. أعلى سعر

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فضيلة بودريش

كشف مؤخرا الفنان أحمد فهمي مشاركته البطولة للممثلة نيللي كريم في مسلسلها الجديد “لأعلى سعر”، الذي سوف يتم عرضه خلال شهر رمضان 2017، على خلفية نشره عبر حسابه في موقع Instagram، الخبر وكذا صورة بنصفين جزء لصورته والنصف الثاني لنيللي، ولم يكتفي بذلك بل حرص على أن تتضمن تعليقا:” مسلسل لأعلى سعر رمضان 2017″.

إذا يتواجد الفنان أحمد فهمي في عمل جديد خلال رمضان المقبل، من خلال تأكيد مشاركته في مسلسل”لأعلى سعر”، الذي رشحت إليه البطلة “نليللي كريم، علما أنه من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وهذا العمل الفني له بعد رومانسي، حيث يسرد قصة زوجين، الزوج يعمل راقص الباليه ولكنه يعمل مخرجا لا يعرفه أحد، ومقترن من “بالرينا”، تشتغل فى دار الأوبرا، ثم تبدأ الخلافات تتفاقم بشكل حاد بينهما، الى ان تجد البطلة التي تتقمص دورها نيللي، أنها سئمت الحياة مع زوجها، وتتطور الاحداث بوقوع الزوجه في حب طبيب، يعترض عليه أهلها بشدة وخاصة والدها الذي يؤدي دوره الفنان القدير عزت العلايلي، وكذا إخوتها أحمد مجدى وخالد كمال، ويحاولون رفض هذه العلاقة التي يرون أنها تجعل “بالرينا” محاصرة بالمشاكل.

وبالموازاة مع ذلك يواصل الفنان أحمد فهمي، في تقديم برنامج المسابقات الشهير والذي يحمل عنوان Arab Idol، و انطلق في عرض موسمه الرابع يوم 4 نوفمبر الجاري. وآخر الأخبار تؤكد أن المنتج جمال العدل والمخرج ماندو العدل يلتقون بشكل مكثف مع كل من احمد ونيللى، من أجل ضبط جميع التفاصيل، وكذا اختيار باقى الشخصيات قبل الانطلاق في تصوير المشاهد الأولى للمسلسل الجديد، الذي ينتظر أن يخوض بدوره السباق الرمضاني 2017.

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