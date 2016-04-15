لبنان تضيء بعلبك للاحتفال بها 21 مليون تغريدة على تويتر تهنئ فيروز في عيد ميلادها ال81

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وكالات

أضيئت الهياكل الرومانية بمحافظة بعلبك والبقاع اللبناني بصور فيروز في الذكرى الستين لصعود الفنانة اللبنانية للمرة الأولى على مسارح المدينة والتي تصادف أيضا مرور 81 عاما على مولدها.

وقال محافظ بعلبك والبقاع بشير خضر خلال إضاءة الهياكل إن “فيروز هي العلم والأرزة التي تتوسط العلم وهي الاستقلال في عيده” الذي يصادف الثاني والعشرين من نوفمبر من كل عام.

وأضاف أن أقل ما نفعله هو هذه اللفتة المتواضعة لفيروز حيث صوتها حضن للوطن “نقول لفيروز نحن نحبك وأحجار بعلبك اشتقاتلك… وللذين يتساءلون هل ستعود فيروز إلى بعلبك نقول لهم إن فيروز هي كل يوم في بعلبك.”

وحضر هذه الاحتفالية عدد كبير من جمهور ومحبي فيروز ومن الصحفيين وأبناء المدينة وبعض شعرائها.

وأمام معبد جوبيتر تجمع الصحفيون وتذكروا إطلالة فيروز في مراحل متعددة قبل وبعد الحرب اللبنانية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

كما أطلق نشطاء على موقع توتير وسم “من قلبي سلام لفيروز” بمناسبة عيد ميلادها شمل نحو 21 مليون تغريدة قدم خلالها مشاهير وشخصيات إعلامية وسياسية واجتماعية عبارات الحب والتقدير للمطربة اللبنانية.

يذكر أن فيروز ولدت في 21 نوفمبر تشرين الثاني 1935 باسم نهاد رزق وديع حداد وساهمت مع الأخوين عاصي ومنصور رحباني في بناء مجد مهرجانات بعلبك الدولية منذ 60 عاما. وكانت آخر مرة تقف فيها على أدراج بعلبك في عام 2006.

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