شائعة علاقة حب تطارد النجمة التركية فرح “إيلين”

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تطارد في الوقت الحالي الكثير من الشائعات الممثلة التركية، فرح زينب عبد الله الشهيرة عربياً باسم “إيلين”، حيث سلط الإعلام التركي الضوء عليها، وروج إلى وجود علاقة حب تربطها بزميلها “متين أقدولاجار”، الذي يقاسمها بطولة الجزء الثاني من مسلسل “السلطانة قسم”، على خلفية الانسجام الكبير الذي أبدياه، والأمر لم يتوقف عند ذلك، بل الشكوك طفت أكثر بعد أن أصبحوا يتواجدون مع بعضهما خارج مواقع التصوير، حيث تأكد قضائهم وقت الفراغ سوياً.

لم تنجو الممثلة التركية فرح زينب عبد الله الشهيرة عربياً باسم “إيلين”، كغيرها من العديد من الممثلات اللائي واجهن مشكلة الشائعات، وجاء ذلك عقب تطرق بعض المواقع التركية إلى الخبر، وإرفاقه بتفاصيل تتمثل في كون النجمة فرح والممثل متين يقضيان وقتا طويلاً برفقة بعضهما خارج مواقع التصوير، إلى جانب ذلك ركزت ذات وسائل الإعلام على الصور، التي تنشرها فرح ويظهر فيها متين، وبعض من أبطال المسلسل عبر حسابها على موقع “أنستغرام” الشهير، ولم تلتزم الممثلة التركية فرح زينب أو “إيلين”، الصمت وردت على الإشاعة بالتأكيد أن ما يربطها بزميلها متين، مجرد علاقة صداقة فقط.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل “السلطانة قسم”، يتم عرضه في الوقت الحالي عربياً على شاشة CBC، ويشارك في البطولة مجموعة من الفنانين نذكر من بينهم الممثلة بيرين سات أو “فاطمة”، التي تم تغييرها في الجزء الثاني، لتتقمص دورها الممثلة نورجول يشلجاي.

الجدير بالإشارة أن الفنانة التركية فرح زينب عبد الله، تنحدر من أصول عراقية، وكانت قد تألقت في مسلسل «على مر الزمان»، الذي حقق نجاحاً عربياً كبيراً، وتوصف كأحد أهم الوجوه الفنية الشابة، التي تتسابق شركات الإنتاج التلفزيونية والسينمائية لإسناد الأدوار إليها.